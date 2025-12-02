Госдума утвердила порядок отправки военных России и Индии Госдума ратифицировала соглашение с Индией об отправке военных и техники

Госдума ратифицировала соглашение между Россией и Индией о порядке направления военных кораблей и самолетов на территорию друг друга. Документ регулирует не только отправку личного состава и техники, но и их материальное обеспечение.

Ратифицировать соглашение между правительством РФ и правительством Республики Индии о порядке направления воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов РФ на территорию Республики Индии и воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов Республики Индии на территорию РФ и организации их взаимного материально-технического обеспечения, — говорится в документе.

Соглашение будет применяться в совместных учениях, тренировках, гуманитарной помощи, ликвидации последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф, а также в других случаях по договоренности сторон. Кабмин подчеркнул, что ратификация упростит использование воздушного пространства двух стран, заход военных кораблей в порты и укрепит военное сотрудничество.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков поблагодарил Индию за поддержку в условиях, когда некоторые страны пытаются помешать российско-индийскому сотрудничеству. Он также уточнил, что президент Владимир Путин планирует посетить Нью-Дели, чтобы встретиться с премьер-министром Нарендрой Моди.