02 декабря 2025 в 11:55

Кремль оценил позицию Индии в поиске мира на Украине

Песков: Россия ценит позицию Индии по украинскому урегулированию

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Кремль ценит позицию Индии по урегулированию ситуации на Украине и готовность Нью-Дели содействовать поиску мира, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге для индийских СМИ перед российско-индийским саммитом в Нью-Дели. Он также отметил важность обмена информацией между лидерами двух стран, передает ТАСС.

Мы высоко ценим позицию Индии в отношении украинского урегулирования и <...> готовность Нью-Дели внести свой вклад в поиск мирного решения. <...> Уважаем позицию премьер-министра [Индии Нарендры] Моди и возможность обмена информацией из первых рук между ним и нашим президентом [Владимиром Путиным] и надеемся, что эта практика будет продолжена, — заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Россия заинтересована в успехе переговоров по Украине, но не намерена обсуждать их детали публично через СМИ в «мегафонном режиме». Пресс-секретарь подчеркнул, что такие обсуждения должны вестись конфиденциально.

В то же время Песков отметил, что Киев теряет власть на фоне коррупционного скандала, связанного с западным финансированием. Он назвал происходящее «гремучей смесью», исход которой пока сложно прогнозировать.

Кроме того, источники CNN сообщили, что Киев планирует достичь прогресса в переговорах по урегулированию конфликта, однако до полноценного мирного соглашения еще далеко. При этом присутствие на переговорах зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера было воспринято положительно.

