В США раскрыли истинное отношение Украины к мирной сделке CNN: Киев уверен, что до мирного соглашения с Россией еще далеко

Киев надеется на прогресс в переговорном процессе по урегулированию конфликта, однако не считает, что мирное соглашение уже близко, сообщает CNN со ссылкой на информированные источники. По данным канала, участие в переговорах Джареда Кушнера, который является зятем американского президента Дональда Трампа, было воспринято на Украине как сигнал, указывающий на то, что Вашингтон верит в возможность достижения договоренностей.

Они (украинцы. — NEWS.ru) надеются, что Джаред сможет сократить отставание, они работают с администрацией над этим, но они не думают, что это финишная прямая, — сказано в сообщении канала.

Ранее СМИ писали, что достижение мирного урегулирования конфликта на Украине между Россией и Соединенными Штатами могло состояться уже давно. Источники говорят, что этому процессу активно мешает европейская сторона.

До этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила о серьезной доработке американских предложений по урегулированию украинского кризиса. По ее словам, атмосфера на переговорах в целом положительная и есть основания ожидать благоприятного исхода.