США серьезно доработали положения по разрешению украинского конфликта, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. По ее словам, в целом настроение от процесса переговоров у нее позитивное, есть надежда на хороший результат.

Мы изложили пункты на бумаге. Эти пункты были существенно доработаны. Что касается деталей, я предоставлю переговорщикам возможность самим их обсудить. В целом мы настроены довольно хорошо, — сказала она.

Ранее американский обозреватель Эндрю Дэй предположил, что Украина может стать более уступчивой на переговорах с Россией после ухода с должности руководителя офиса украинского президента. По мнению эксперта, бывший чиновник активно выступал против территориальных уступок Москве.

До этого американские журналисты выразили мнение, что преимущество России по дронам стало причиной форсирования мирных переговоров по украинскому кризису со стороны США. Они утверждают, что администрация президента США Дональда Трампа настаивает на том, чтобы Украина согласилась на условия Москвы.