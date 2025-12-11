Синяк на руке Трампа объяснили бытовыми причинами

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в ходе брифинга для журналистов дала необычное объяснение синяку и пластырю на запястье президента США Дональда Трампа. По ее словам, это результат его крайне активного общения и частых рукопожатий. Рабочий график главы государства сопоставим с нагрузкой в публичном месте.

Ливитт заявила, что количество посетителей Овального кабинета настолько велико, что он напоминает оживленный транспортный узел. Именно из-за постоянных рукопожатий, которые Трамп раздает непрерывно, образовалась гематома.

Президент пожимает руки в Овальном кабинете, как на центральном вокзале. Он встречается с большим количеством людей ежедневно, чем кто-либо из вас имеет знакомых, — объяснила пресс-секретарь.

В качестве дополнительной причины, способствующей образованию синяков, Ливитт назвала ежедневный прием аспирина, который прописан Трампу его врачами. Этот препарат, разжижающий кровь, может увеличивать вероятность появления гематом даже при незначительных физических воздействиях.

Ранее Трамп заявил, что прошел когнитивный тест с отличной оценкой. На борту президентского самолета американский лидер пошутил перед журналистами, что те не смогли бы справиться так же хорошо, как он.