Трамп ознакомился с мыслями Зеленского об урегулировании конфликта Ливитт: Трамп знает о последнем предложении Зеленского по Украине

Президент США Дональд Трамп осведомлен о новом мирном предложении украинского коллеги Владимира Зеленского, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Предложение украинской стороны находится в поле внимания американского лидера и особенно изучается.

Отвечая на прямой вопрос о том, знаком ли глава американской администрации с последней инициативой Зеленского по разрешению конфликта на Украине, пресс-секретарь дала лаконичный утвердительный ответ.

Да, — сказала Ливитт.

При этом пресс-секретарь не стала раскрывать какие-либо детали или комментировать содержание инициативы. Кроме того, осталась неизвестной и возможная реакция на нее со стороны администрации Трампа.

Ранее сообщалось, что команда хозяина Белого дома активно работает над мирным урегулированием конфликта на Украине. Процессом руководит спецпосланник Трампа Стив Уиткофф. Он и его помощники пытаются оценить, существуют ли реальные шансы на заключение мирного соглашения между Россией и Украиной.

Сам Трамп до этого высказался о необходимости проведения выборов на Украине, подчеркнув право жителей страны на демократическое волеизъявление. Полномочия Зеленского истекли 20 мая 2024 года.