01 декабря 2025 в 10:16

Трамп высмеял низкий интеллект американских журналистов

Трамп пошутил, что в отличие от него журналисты не прошли бы когнитивный тест

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House
Президент США Дональд Трамп заявил, что прошел когнитивный тест с отличной оценкой, передает пресс-служба Белого дома. На борту президентского самолета американский лидер пошутил перед журналистами, что те не смогли бы справиться так же хорошо, как он.

Я прошел когнитивный тест блестяще. У меня отличная оценка. Вы не смогли бы так. Вы тоже, — сострил Трамп.

Ранее Тиффани Трамп, младшая дочь президента США Дональда Трампа, показала его фотографию с внуком Александром. На снимке американский лидер сидит за столом с малышом на коленях и внимательно смотрит в экран своего телефона. При этом на президенте США надета ярко-красная кепка. На ней виднеется надпись «Трамп был прав во всем».

До этого глава Белого дома назвал свинкой журналистку, когда та спросила о неопубликованных документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна. На опубликованных в Сети кадрах видно, как американский лидер, услышав вопрос, показывает на репортершу пальцем и перебивает ее фразой Quiet, quiet, piggy! («Тихо, тихо, свинка»). При этом Трамп, отвечая на вопросы о деле Эпштейна, вновь заявил, что в нем фигурируют другие известные личности.

