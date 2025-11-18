«Тихо, свинка»: Трамп сорвался из-за вопроса об Эпштейне и попал на видео Трамп назвал журналистку свинкой за вопрос о его причастности к делу Эпштейна

Президент США Дональд Трамп назвал свинкой журналистку, когда та спросила о неопубликованных документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Видео его выступления на борту президентского самолета публикует американский телеканал MSN. На кадрах видно, как американский лидер, услышав вопрос, показывает на репортершу пальцем и перебивает ее фразой Quiet, quiet, piggy! («Тихо, тихо, свинка»).

Во время своего выступления перед прессой на этой неделе президент Трамп показал пределы своей мелочности, назвав репортера свинкой. Трамп заявил ей: «Тише, свинка!» — пишет телеканал.

При этом сам Трамп, отвечая на вопросы о деле Эпштейна, вновь заявил, что в нем фигурируют другие известные личности. В частности, он упомянул экс-президента Билла Клинтона и бывшего министра финансов США Ларри Саммерса, которые общались с покойным финансистом.

Ранее основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком (настоящее имя — Ким Шмитц) заявлял, что общественность так и не узнает всей правды по делу Эпштейна, несмотря на призывы опубликовать все документы. По его мнению, власти США под руководством Трампа позаботятся о том, чтобы скрыть компрометирующие материалы.