30 ноября 2025 в 19:52

США форсировали мирные переговоры из-за важного преимущества России

WSJ: США продвигают мирные переговоры из-за преимущества России по дронам

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Преимущество России по дронам стало причиной форсирования мирных переговоров по украинскому кризису со стороны США, сообщили в издании The Wall Street Journal. По информации аналитиков, этот факт меняет дипломатическую позицию Киева.

Журналисты утверждают, что администрация президента США Дональда Трампа настаивает, чтобы Украина согласилась на условия России. Иначе кризис на Украине может усугубиться, пояснили эксперты.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что администрация США планировала решить все спорные вопросы по территориям и гарантиям безопасности для Киева на консультациях с украинской делегацией 30 ноября в американском штате Флорида. Обновленный план предоставят президенту РФ Владимиру Путину в Москве.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что спецпредставитель США Стив Уиткофф посетит Москву в первой половине грядущей недели. Журналист Павел Зарубин уточнил, что переговоры состоятся 1, 2 или 3 декабря перед официальной поездкой Путина в Индию с рабочим визитом.

Украина
США
Россия
дроны
