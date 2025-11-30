Преимущество России по дронам стало причиной форсирования мирных переговоров по украинскому кризису со стороны США, сообщили в издании The Wall Street Journal. По информации аналитиков, этот факт меняет дипломатическую позицию Киева.

Журналисты утверждают, что администрация президента США Дональда Трампа настаивает, чтобы Украина согласилась на условия России. Иначе кризис на Украине может усугубиться, пояснили эксперты.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что администрация США планировала решить все спорные вопросы по территориям и гарантиям безопасности для Киева на консультациях с украинской делегацией 30 ноября в американском штате Флорида. Обновленный план предоставят президенту РФ Владимиру Путину в Москве.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что спецпредставитель США Стив Уиткофф посетит Москву в первой половине грядущей недели. Журналист Павел Зарубин уточнил, что переговоры состоятся 1, 2 или 3 декабря перед официальной поездкой Путина в Индию с рабочим визитом.