День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 ноября 2025 в 18:37

Назван главный вопрос, который могут обсудить Путин и Уиткофф

Политолог Блохин: Путин и Уиткофф могут обсудить на встрече будущее Украины

Владимир Путин и специальный посланник президента США Стив Уиткофф Владимир Путин и специальный посланник президента США Стив Уиткофф Фото: Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС
Читайте нас в Дзен

Российский лидер Владимир Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф на ближайшей встрече могут обсудить будущее Украины, предположил в беседе с NEWS.ru научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. Он отметил, что вопрос территорий вряд ли будет центральной темой встречи.

Понятно, что от первоначального плана Трампа не осталось и следа. Но ясно, что мы не отдадим ни Крым, ни новые территории. По другим вопросам возможны какие-то изменения, но Крым и новые территории обсуждаться вообще не будут. США понимают, что мы ни на какие компромиссы в этом вопросе не пойдем. Если они не принимают наши требования, тогда никакого диалога не будет. Потому что Крым и эти четыре территории — это наши железные требования. Главный вопрос — будущее Украины: в каком виде она будет существовать, какие войска будут размещены, — объяснил Блохин.

Политолог пояснил, что главная задача США перед переговорами в России — выработать единую точку зрения Запада и Украины. Отредактированную версию плана Уиткофф представит Путину в Москве, добавил Блохин.

Главная задача американцев — попытаться, во-первых, сблизить некие общие взгляды, сблизить Европу, украинцев и сами США. То есть должна быть одна точка зрения Запада, и эту точку зрения преподнесет Уиткофф. Поэтому сейчас позиция США заключается в том, чтобы выработать единый взгляд. На переговорах Уиткофф будет пытаться донести их взгляды, уже откорректированные и отредактированные, — резюмировал он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Уиткофф посетит Москву в первой половине грядущей недели. Журналист Павел Зарубин в программе «Москва. Кремль. Путин» уточнил, что переговоры состоятся 1, 2 или 3 декабря.

Россия
США
Владимир Путин
Стив Уиткофф
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянку отправили под суд из-за скандального дела с коровой
Жертва мошенников отдал деньги и добровольно отправился в ссылку
Лимузин Hummer превратили в грузовик с кузовом от «Газели»
В Таганроге раскрыли масштаб режима ЧС после атаки ВСУ
Зеленский все еще выбирает замену Ермаку из четырех кандидатов
WhatsApp — все? Почему мессенджер импортозаместили в России, кто против
Главная битва СВО, мрак в Киеве, угрозы Ермака: что будет дальше
Исследование вскрыло гендерный разрыв в усталости
США форсировали мирные переговоры из-за важного преимущества России
Участок трассы парализовало из-за разлившегося бензина
Как выбрать модную и практичную шапку на зиму 2025–2026
Считавшаяся утерянной картина Рубенса была продана за €2,3 млн
Примирение с Бондарчуком, США, «Метод-3»: как живет Паулина Андреева
Названы шесть симптомов рака, которые проявляются при украшении елки
«Я надел шапку»: бойцы СВО обратились к самым важным людям в День матери
«Штурм последней надежды»: что готовят ВСУ в Сумах, планы контрудара
Школьница выпала из окна и сломала позвоночник
Калкин раскрыл интересную деталь о своих детях и фильме «Один дома»
Путину вручили желанный подарок во время визита в Бишкек
В России серьезно взялись за обеление экономики
Дальше
Самое популярное
Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт
Общество

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт

Канапе, прощай! Делаю куриные рулетики с черносливом и грецким орехом — хит праздничного стола
Общество

Канапе, прощай! Делаю куриные рулетики с черносливом и грецким орехом — хит праздничного стола

Лагман отдыхает! На пьедестале — мастава: густой суп, который заменит и обед, и ужин
Общество

Лагман отдыхает! На пьедестале — мастава: густой суп, который заменит и обед, и ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.