Назван главный вопрос, который могут обсудить Путин и Уиткофф Политолог Блохин: Путин и Уиткофф могут обсудить на встрече будущее Украины

Российский лидер Владимир Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф на ближайшей встрече могут обсудить будущее Украины, предположил в беседе с NEWS.ru научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. Он отметил, что вопрос территорий вряд ли будет центральной темой встречи.

Понятно, что от первоначального плана Трампа не осталось и следа. Но ясно, что мы не отдадим ни Крым, ни новые территории. По другим вопросам возможны какие-то изменения, но Крым и новые территории обсуждаться вообще не будут. США понимают, что мы ни на какие компромиссы в этом вопросе не пойдем. Если они не принимают наши требования, тогда никакого диалога не будет. Потому что Крым и эти четыре территории — это наши железные требования. Главный вопрос — будущее Украины: в каком виде она будет существовать, какие войска будут размещены, — объяснил Блохин.

Политолог пояснил, что главная задача США перед переговорами в России — выработать единую точку зрения Запада и Украины. Отредактированную версию плана Уиткофф представит Путину в Москве, добавил Блохин.

Главная задача американцев — попытаться, во-первых, сблизить некие общие взгляды, сблизить Европу, украинцев и сами США. То есть должна быть одна точка зрения Запада, и эту точку зрения преподнесет Уиткофф. Поэтому сейчас позиция США заключается в том, чтобы выработать единый взгляд. На переговорах Уиткофф будет пытаться донести их взгляды, уже откорректированные и отредактированные, — резюмировал он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Уиткофф посетит Москву в первой половине грядущей недели. Журналист Павел Зарубин в программе «Москва. Кремль. Путин» уточнил, что переговоры состоятся 1, 2 или 3 декабря.