22 декабря 2025 в 01:41

Катавшийся на тюбинге ребенок погиб под колесами автомобиля

МВД: в Кировской области погиб катавшийся на прицепленном к авто тюбинге ребенок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Кировской области в результате ДТП погиб 10-летний мальчик. Ребенок катался на тюбинге, который был привязан к движущемуся автомобилю, сообщает региональное управление МВД.

Трагедия произошла в воскресенье, 22 декабря, около 19:35 по московскому времени на автодороге «Кикнур – Шапта» в Кикнурском районе. По данным правоохранительных органов, водитель автомобиля Lada Granta организовал опасное развлечение, буксируя на тюбинге ребенка.

Водитель автомобиля Lifan совершил наезд на 10-летнего мальчика, которого водитель автомобиля Lada Granta катал на тюбинге, привязанном к его автомобилю, — указали правоохранители.

В результате полученных травм ребенок скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. На месте работает следственно-оперативная группа полиции, которая устанавливает все детали и обстоятельства случившегося. Правоохранители также выясняют степень ответственности обоих водителей.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая заявила, что зимой в России может быть разработан и утвержден ГОСТ на тюбинги и тюбинговые горки. Целью этой инициативы является установление четких стандартов безопасности для производства и эксплуатации зимнего инвентаря, чтобы снизить риски подобных трагедий. Новый стандарт будет классифицировать снаряды и горки, устанавливая для них требования по прочности, устойчивости и другим параметрам.

