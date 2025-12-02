Названа причина, по которой Путин и Трамп еще не договорились по Украине

Названа причина, по которой Путин и Трамп еще не договорились по Украине WSJ: Россия и США не могут достичь мира на Украине из-за вмешательства Европы

Россия и Соединенные Штаты уже давно могли достичь мирного урегулирования конфликта на Украине, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на анонимного французского чиновника. По его мнению, этому препятствует вмешательство Европы.

Французский чиновник заявил, что если бы не европейцы, [президент России Владимир] Путин и [президент США Дональд] Трамп давно бы достигли соглашения [по Украине], — говорится в публикации.

Чиновник констатировал, что Европа погрузилась в одиночество. По его словам, американцы все больше отдаляются от региона, вынуждая его полагаться на собственные силы.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт рассказала, что США серьезно доработали положения по разрешению украинского конфликта. По ее словам, в целом настроение от процесса переговоров позитивное, есть надежда на хороший результат.

До этого глава евродипломатии Урсула фон дер Ляйен сообщила о прогрессе в обсуждении украинского вопроса. Заявление прозвучало после встречи президента Украины Владимира Зеленского с европейскими лидерами в Париже.