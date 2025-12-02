День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 декабря 2025 в 08:41

Названа причина, по которой Путин и Трамп еще не договорились по Украине

WSJ: Россия и США не могут достичь мира на Украине из-за вмешательства Европы

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: Benjamin Applebaum/Dod/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Россия и Соединенные Штаты уже давно могли достичь мирного урегулирования конфликта на Украине, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на анонимного французского чиновника. По его мнению, этому препятствует вмешательство Европы.

Французский чиновник заявил, что если бы не европейцы, [президент России Владимир] Путин и [президент США Дональд] Трамп давно бы достигли соглашения [по Украине], — говорится в публикации.

Чиновник констатировал, что Европа погрузилась в одиночество. По его словам, американцы все больше отдаляются от региона, вынуждая его полагаться на собственные силы.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт рассказала, что США серьезно доработали положения по разрешению украинского конфликта. По ее словам, в целом настроение от процесса переговоров позитивное, есть надежда на хороший результат.

До этого глава евродипломатии Урсула фон дер Ляйен сообщила о прогрессе в обсуждении украинского вопроса. Заявление прозвучало после встречи президента Украины Владимира Зеленского с европейскими лидерами в Париже.

Россия
США
Европа
Украина
СВО
переговоры
Дональд Трамп
Владимир Путин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд Москвы рассмотрит крупнейшее дело о взятках в МВД
Адвокат объяснил, почему нельзя оплачивать взятый мошенниками кредит
Посещение Путиным военного штаба 30 ноября попало в кадр
На Украине озвучили правду о должности главы президента офиса Зеленского
«Перламутровые узелки»: названы симптомы заразного кожного заболевания
«Черные копатели» Амурской области добыли уголь на десятки миллионов рублей
Трамп пообещал устроить «адскую расплату» одной стране
Названа причина, по которой Путин и Трамп еще не договорились по Украине
Европа закачала рекордные объемы газа перед зимой
«Не ждите»: молодая невеста Лепса об отмене свадьбы
Российский хоккеист поучаствовал сразу в двух драках в одном матче НХЛ
Депутат предложил запретить любую деятельность Вайкуле в России
ВС России ликвидировали украинскую ДРГ, пытавшуюся заминировать лес
Олимпийский чемпион назвал размер призовых на Кубке России по биатлону
ВС РФ освободили Красноармейск и Волчанск: новости СВО на утро 2 декабря
Цены на алкоголь к Новому году: когда подорожает, как отличить подделку
Audi внезапно зарегистрировала новые товарные знаки в России
ФНС закрыла благотворительный фонд, связанный с Долиной
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 2 декабря: инфографика
Атака ВСУ привела к пожару на объектах ТЭК в российском регионе
Дальше
Самое популярное
На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне
Общество

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.