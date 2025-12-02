День матери
02 декабря 2025 в 02:14

«Мы добились»: фон дер Ляйен рассказала об урегулировании на Украине

Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: Marco Destefanis/Keystone Press Agency/Global Look Press
Глава евродипломатии Урсула фон дер Ляйен сообщила о прогрессе в обсуждении украинского вопроса и планирует предоставить свои предложения на этой неделе. Заявление опубликовано в соцсети X после встречи президента Украины Владимира Зеленского с европейскими лидерами в Париже.

Сегодня состоялась хорошая дискуссия с Владимиром Зеленским, который встретился с [президентом Франции Эммануэлем. — NEWS.ru] Макроном и другими европейскими лидерами. <…> Мы добились хорошего прогресса и планируем представить наши предложения на этой неделе, — говорится в публикации.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что Урсула фон дер Ляйен, верховный представитель ЕС Кая Каллас и Макрон являются самыми враждебными к России политическими деятелями. По ее словам, они всегда делают странные заявления даже по мирному урегулированию.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обсуждение мирного урегулирования и переговоров по Украине «сводит скулы» чиновникам Европейского союза. Данный комментарий был сделан в ответ на высказывания Каллас и председателя Еврокомиссии.

«Мы добились»: фон дер Ляйен рассказала об урегулировании на Украине
