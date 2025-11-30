Правительство Украины теряет власть из-за громкого скандала, связанного с уголовным делом о коррупции, такая ситуация сложилась из-за выделенных Западом денег, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, в настоящее время нельзя спрогнозировать, чем все закончится.

Режим трещит по швам на почве коррупции вокруг денег, которые давали американцы и европейцы. Клубок такой, гремучая смесь. Всем есть над чем задуматься, — отметил он.

Также стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский столкнулся с рядом политических кризисов, включая давление со стороны Вашингтона и коррупционный скандал. При этом учащающиеся на Украине призывы к отставке властей создают для него еще одну угрозу потери контроля над ситуацией.

Ранее американские аналитики заявили, что отставка главы офиса президента Украины Андрея Ермака продемонстрировала наличие напряженности в отношениях между антикоррупционными органами Украины и ближайшим окружением Зеленского. По их мнению, громкий скандал на Украине из-за уголовного дела о коррупции привел не только к отставке двух министров, но и вызвал «волну общественного негодования» в адрес главы государства.