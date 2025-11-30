Западники, так или иначе, контролируют Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированную антикоррупционную прокуратуру, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, несмотря на обилие у Киева политических ошибок, фиксируется тенденция к выходу на мирное урегулирование с Москвой.

У них свои взаимоотношения с западниками, которые, так или иначе, контролируют НАБУ и другую структуру, — отметил он.

Ранее депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет сравнил заявление Европарламента с требованием вывода российских войск из Крыма и Донбасса со «сбоем матрицы». По его словам, речь идет о доказательстве неспособности европейской стороны адекватно воспринимать реальность.

Также стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский столкнулся с комплексом политических кризисов, включая давление со стороны США и громкий скандал, связанный с уголовным делом о коррупции в сфере энергетики. При этом учащающиеся на Украине призывы к отставке правительства создают для Зеленского дополнительную угрозу потери контроля над политической ситуацией.