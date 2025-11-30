День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 ноября 2025 в 14:37

Путин пошутил о значении фразы «идти налево» в Киргизии

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин в ходе визита в Киргизию пошутил о значении фразы «идти налево» в местной культуре, видеозапись с этим моментом опубликовал в своем Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин. Путин вместе с лидерами других стран ОДКБ посетил Киргизию. Во время визита им показали юрты, каждая из которых была украшена в соответствии с традициями различных народов.

В ходе экскурсии главе государства сообщили интересный факт о Киргизии. Оказывается, фраза «иди налево» имеет для мужчин здесь особое значение. В киргизских юртах правая сторона традиционно считалась женской, так как там располагалась посуда и хозяйственный инвентарь. Левая же сторона, напротив, была мужской.

Когда мужчине говорили «иди налево», здесь ничего плохо не было? — спросил Путин.

Да, ничего плохого не было, — смеясь ответил сопровождающий.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин оперативно и эффективно реагирует на текущие события в международной сфере. Он отметил, что в современном мире все процессы, включая политические, значительно ускорились.

Владимир Путин
Киргизия
культура
экскурсии
