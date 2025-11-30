Президент Украины Владимир Зеленский находится в безвыходном положении и всеми силами цепляется за власть, опасаясь гнева украинцев, заявил ТАСС сенатор РФ от ДНР Александр Волошин. По словам собеседника, он осознает патовость сложившейся ситуации, но назад дороги нет.

Его разорвут, ему нужно держаться за эту власть, при этом у него нет той субъектности, чтобы построить какой-то новый мир, чтобы какую-то новую Украину или что-то предложить обществу. <…> Ему деваться некуда. Он не может сказать «извините, я пошел», — пояснил Волошин.

По словам сенатора, Зеленский фактически перестал принимать какие-либо решения в собственной стране. Масло в огонь добавляют и проблемы на фронте, из-за которых украинский президент стал чаще говорить о мире.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Зеленский допустил множество политических ошибок, позволив Западу установить контроль над внутренними структурами страны. Представитель Кремля также добавил, что на Украине свои взаимоотношения с западниками, которые так или иначе контролируют НАБУ.