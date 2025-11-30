День матери
«Я много кричу»: принц Уильям рассказал о необычном пристрастии

Принц Уильям признался, что любит окунаться в холодную воду

Принц Уильям Принц Уильям Фото: Pool/i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
Принц Уильям рассказал о необычном хобби — вместе с супругой Кейт Миддлтон ему нравится окунаться в холодную воду зимой. По информации Page Six, раньше он выражал сомнения по поводу этого вида отдыха.

После этого чувствуешь себя великолепно. Мне это нравится. Я много кричу и воплю, когда прихожу, — поделился Уильям.

Ранее стало известно, что принц со своей супругой прошел курс у психолога, чтобы справиться с проблемами в браке. Инсайдер утверждал, что союз Уильяма и Миддлтон «переживает не лучшие времена», однако разводиться супруги не планируют. Пара обратилась за помощью к специалисту на фоне слухов об изменах принца с британской моделью Роуз Хэнбери.

Также журналисты сообщили, что в 2007 году, когда принц Уильям ненадолго расстался с Кейт, ее отношения с его братом Гарри «были гораздо глубже, чем считала общественность». Один из бывших королевских помощников заявлял прессе, что у них был «почти роман», и добавлял, что Уильям так и не смог полностью избавиться от ревности по этому поводу.

принц Уильям
Великобритания
Кейт Миддлтон
хобби
