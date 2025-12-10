Королевская семья Британии: новости, как Уильям злоупотребляет властью

Принца Уильяма обвинили в злоупотреблении властью и привилегиями после переезда семьи Уэльских в новый дом — Форест-Лодж. Какие еще новости о королевской семье Великобритании известны сегодня, 10 декабря?

Как Уильям злоупотребляет властью

Как пишет RadarOnline, Уильям, его жена Кейт Миддлтон и трое детей переехали в восьмиспальный дом в георгианском стиле в Большом Виндзорском парке в прошлом месяце. Это событие вызвало немало конфликтов с соседями.

На территории рядом с Форест-Лодж расположен магазин рождественских елок, но жителям больше не разрешается проезжать мимо дома Уэльских, чтобы попасть туда. Вместо этого им теперь приходится объезжать Форест-Лодж, что приводит к транспортному хаосу в этом тихом и спокойном районе.

«Я уже видел несколько случаев, когда люди едва избежали аварии, выехав на встречную полосу из-за конусов», — пожаловался один из пострадавших.

Кроме того, на парковке присутствуют сотрудники королевской службы безопасности, чтобы предотвратить проникновение посторонних лиц на территорию дома Уэльских.

«Вопрос с рождественскими елками может показаться нелепым, но дело в том, что это все общественная собственность, и Уильям не имеет права перекрывать эти дороги и доступ к этой земле. Он не имеет права делать с ней все, что захочет», — возмутился королевский эксперт Грэм Смит.

Смит добавил, что ранее нескольким семьям из этого района пришлось покинуть свои дома после того, как Уильям и Кейт решили поселиться в Форест-Лодж.

«Их переселили в другие места на территории парка, но это всего лишь еще один пример того, как Уильям, по сути, плюет на местных жителей и захватывает чужую землю, чтобы переезжать из одного дома в другой. Для меня это просто злоупотребление властью и привилегиями», — пожаловался эксперт.

Отмечается, что Уильям и Миддлтон планируют жить в Форест-Лодж даже после того, как принц взойдет на престол после смерти своего отца, короля Карла III.

Как Гарри зарабатывает на жизнь

В декабре принц Гарри принял участие в нескольких американских телешоу, в том числе побывал на «Позднем шоу со Стивеном Кольбером», где отпустил несколько шуток в адрес президента США Дональда Трампа. Эти высказывания многие зрители сочли неудачными.

Американская журналистка Кинси Шофилд заявила в интервью Sky News Australia, что походы сына британского короля на шоу могут объясняться тем, что у него проблемы с деньгами из-за отсутствия постоянных источников дохода.

Принц Гарри Фото: Darryl Dyck/Keystone Press Agency/Global Look Press

«На самом деле принц живет в условиях шоу-экономики, переключаясь с одного платного проекта на другой. Его доход полностью зависит от того, удастся ли продать американцам очередное шоу, книгу или выступление», — сказала журналистка.

Ранее историк британской монархии Марлен Кениг заявила, что Гарри до сих пор не приспособился к жизни вдали от Букингемского дворца и не может прокормить семью своими силами.

«Не уверена, жалеет ли Гарри, что уехал. Он явно настроен решительно и стремится построить новую жизнь в США. Но пока без особых успехов, особенно в части заработка на семейные нужды. Этим, похоже, приходится заниматься Меган», — считает историк.

Еще один повод для мучений, как утверждает Кениг, — это неудачные попытки найти достойное занятие, не связанное с королевской семьей.

