Королевская семья Британии: новости, принц Гарри не может прокормить семью

Историк британской монархии Марлен Кениг утверждает, что принц Гарри до сих пор не приспособился к жизни вдали от Букингемского дворца, пишет издание Us Weekly. Какие новости королевской семьи Великобритании известны сегодня, 7 июля?

Что известно о финансовых проблемах Гарри

По мнению Кениг, Гарри мучается из-за того, что не может прокормить семью своими силами.

«Не уверена, жалеет ли Гарри, что уехал. Он явно настроен решительно и стремится построить новую жизнь в США. Но пока что без особых успехов, особенно по части заработка на семейные нужды. Этим, похоже, приходится заниматься Меган», — считает историк.

Еще один повод для мучений, как утверждает Кениг, — это неудачные попытки найти достойное занятие, не связанное с королевской семьей.

«От него всегда ждали, что он будет играть поддерживающую, но не второстепенную роль. Возможно, ему комфортно в калифорнийском доме с женой и двумя очаровательными детьми, но есть чувство, которое ему пока не довелось испытать, — это уверенность, которую дает успех за пределами дома», — добавила эксперт.

Издание RadarOnline, в свою очередь, пишет, что Гарри планирует вернуться в Великобританию, чтобы попытаться восстановить свои испорченные отношения с королевской семьей, причем в одиночку. По мнению герцога Сассекского, привлечение к этому супруги Меган Маркл только еще больше усложнит ситуацию, добавил инсайдер.

Принц Гарри Фото: Darryl Dyck/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Ему невероятно тяжело. Он глубоко переживает за Меган, но больше не может отрицать реальность ситуации. И он знает, что ему придется вернуться в Британию без нее, поджав хвост и держа в руках миску для подаяний. Гарри хочет вернуться в королевскую семью и чувствует себя совершенно потерянным в Америке — это дом и мир Меган, а не его», — рассказал источник.

Каким королем будет принц Уильям

Наследник британского престола принц Уильям будет жестким королем, который «изгонит любого», кто угрожает монархии, считает британская телеведущая и фотограф Хелена Чард.

По ее мнению, этот список начинается с дяди Уильяма принца Эндрю, который на протяжении многих лет был замешан в ряде скандалов, включая его дружбу с педофилом-финансистом Джеффри Эпштейном и «китайским шпионом» Яном Тэнбо.

«Любой, кто представляет угрозу монархии, будет изгнан. Принц Уильям — проницательный оператор и твердо стоит на своих решениях. Он полон решимости сделать все возможное для будущего монархии. И он принял решение. Его скандальный дядя рассматривается как черная туча. Он никогда не получит государственные королевские обязанности», — сказала Чард Fox News Digital.

Во время правления короля Карла III 65-летний Эндрю очень редко появляется на публике, а его главное появление в этом году состоялось на пасхальной воскресной церковной службе, проходившей в Виндзоре.

Читайте также:

Погода в Москве в понедельник, 7 июля: солнце и тепло пришли ненадолго?

Бесконечный налет БПЛА длится двое суток: как ВСУ атакуют Россию 7 июля

Главу Минтранса России Старовойта сняли с должности: что известно, причины