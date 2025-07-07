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Атаки ВСУ на Россию
07 июля 2025 в 10:39

Бесконечный налет БПЛА длится двое суток: как ВСУ атакуют Россию 7 июля

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Более 90 украинских беспилотников уничтожили за ночь силы ПВО российских войск, сообщили в Минобороны. Сколько БПЛА атаковали территорию России в ночь на 7 июля, что известно о погибших и пострадавших?

Как ВСУ атаковали Россию 7 июля? Что известно о погибших и пострадавших

Вооруженные силы Украины атаковали с помощью БПЛА 14 регионов России в ночь на понедельник, 7 июля, сообщили в Министерстве обороны РФ. В общей сложности дежурными средствами противовоздушной обороны был сбит и перехвачен 91 дрон, часть из них уничтожили над акваторией Черного моря.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 91 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в публикации МО РФ.

Большинство беспилотников сбили над Белгородской областью — 20 единиц. Еще 14 дронов уничтожили над Курской областью, девять — над Липецкой, по восемь — над Брянской, Московской и Воронежской, по три — над Новгородской, Тверской, Тамбовской и Ленинградской, два — над Орловской, по одному — над Владимирской областью, Краснодарским краем и Крымом. Также семь БПЛА сбили над Черным морем.

Налеты дронов на Россию практически не прекращались 6 июля и перетекли в атаки 7 июля. Так, средства ПВО перехватили и уничтожили 48 украинских дронов над территориями российских регионов в воскресенье, 6 июля. Это произошло с 14:20 до 19:30 мск. 13 дронов сбили над Калужской областью, еще 10 — над Брянской областью. Кроме того, девять БПЛА уничтожили в небе над Московской областью, а еще по шесть — над Белгородской и Смоленской областями. Еще два дрона пытались атаковать Ленинградскую область, по одному пытались направить в Курскую и Новгородскую области.

После 22 часов 6 июля ПВО сбила БПЛА в Бологовском округе Тверской области, сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на его главу Игоря Руденю.

Фото: МО РФ

«Пострадавших и разрушений нет. Продолжается дальнейший мониторинг обстановки», — говорится в публикации.

После полуночи об атаке на Орловскую область сообщил губернатор региона Андрей Клычков. По его информации, инциденты не привели к человеческим жертвам или разрушениям объектов инфраструктуры.

«В течение дня на территории Орловской области уничтожено еще семь вражеских БПЛА. Повреждений и пострадавших нет», — написал он.

В Воронежской области произошло падение обломков БПЛА на железнодорожное полотно, пассажиры поездов столкнулись с временной задержкой движения нескольких составов, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.

«В одном из муниципалитетов на юге области из-за падения обломков БПЛА на железнодорожные пути были на короткое время задержаны несколько поездов. К настоящему моменту движение поездов восстановлено по расписанию», — сообщил руководитель региона.

Жительница села Каменский Хутор Брянской области получила ранения из-за атаки ВСУ дронами-камикадзе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз. Женщину доставили в больницу для оказания медпомощи.

В результате атаки дронов ВСУ в Белгородской области убиты два человека, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Инцидент произошел на участке автодороги Шебекино — Белгород, уточнил губернатор.

«Мужчина и пассажир, личность которого устанавливается, погибли в результате очередной вражеской атаки. Вооруженные силы Украины с помощью дрона нанесли целенаправленный удар по легковому автомобилю на участке автодороги Шебекино — Белгород», — говорится в сообщении.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чем ВСУ атаковали Москву 7 июля, что за БПЛА

ВСУ пытались атаковать Москву беспилотниками типа «Лютый», писал NEWS.ru. Согласно имеющейся информации, бойцы российских сил противовоздушной обороны в общей сложности ликвидировали восемь таких БПЛА на подлете к столице.

По словам журналистов, жители Сергиева Посада и Краснозаводска рассказали о звуках пролетов дронов и взрывов около пяти часов утра. Очевидцы отметили, что БПЛА летели на малой высоте. Суммарно они насчитали примерно 10 детонаций в районе одного из близлежащих предприятий.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

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