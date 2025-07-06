Над Тверской областью сбили беспилотник ВСУ

В Бологовском округе Тверской области силами противовоздушной обороны сбит беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на его главу Игоря Руденю. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

Пострадавших и разрушений нет. Продолжается дальнейший мониторинг обстановки, — говорится в публикации.

В воскресенье, 6 июля, средства ПВО перехватили и уничтожили 48 украинских дронов над территориями российских регионов, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Это произошло с 14:20 мск до 19:30 мск.

Ранее стало известно, что украинские войска с помощью дрона атаковали гражданский автомобиль в Белгородской области, в результате чего погибли два человека. Инцидент произошел на участке автодороги Шебекино — Белгород, уточнил губернатор региона Вячеслав Гладков.

До этого немецкие журналисты сообщили о подписании Берлином контракта с Киевом на финансирование поставок ударных БПЛА большого радиуса действия в количестве 500 единиц для ВСУ. Предназначенные для Украины беспилотники могут быть начинены взрывчаткой массой до 50 килограммов.