Солдаты ВСУ убили двух мирных жителей Белгородской области с помощью БПЛА Гладков: два человека погибли из-за атаки дрона ВСУ в Белгородской области

Украинские войска с помощью дрона атаковали гражданский автомобиль в Белгородской области, в результате чего погибли два человека, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Инцидент произошел на участке автодороги Шебекино — Белгород, уточнил губернатор.

Мужчина и пассажир, личность которого устанавливается, погибли в результате очередной вражеской атаки. Вооруженные силы Украины с помощью дрона нанесли целенаправленный удар по легковому автомобилю на участке автодороги Шебекино — Белгород, — говорится в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о попытке армии Украины атаковать российскую столицу с помощью шести беспилотников. По его словам, бойцам сил противовоздушной обороны удалось отразить нападение и уничтожить вражеские беспилотники. На месте падения обломков БПЛА неприятеля уже работают сотрудники экстренных служб, подчеркнул московский градоначальник.