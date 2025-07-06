Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 июля 2025 в 20:02

Солдаты ВСУ убили двух мирных жителей Белгородской области с помощью БПЛА

Гладков: два человека погибли из-за атаки дрона ВСУ в Белгородской области

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Украинские войска с помощью дрона атаковали гражданский автомобиль в Белгородской области, в результате чего погибли два человека, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Инцидент произошел на участке автодороги Шебекино — Белгород, уточнил губернатор.

Мужчина и пассажир, личность которого устанавливается, погибли в результате очередной вражеской атаки. Вооруженные силы Украины с помощью дрона нанесли целенаправленный удар по легковому автомобилю на участке автодороги Шебекино — Белгород, — говорится в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о попытке армии Украины атаковать российскую столицу с помощью шести беспилотников. По его словам, бойцам сил противовоздушной обороны удалось отразить нападение и уничтожить вражеские беспилотники. На месте падения обломков БПЛА неприятеля уже работают сотрудники экстренных служб, подчеркнул московский градоначальник.

Белгородская область
Вячеслав Гладков
атаки ВСУ
дроны
беспилотники
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Удар Израиля по Йемену ночью 7 июля: что известно, какие цели
Раскрыто число голодающих взрослых американцев
Врач раскрыла, чем на самом деле опасен отказ от прививок
В Госдуме предложили расширить льготу для детей из малоимущих семей
Обзор самых стильных глэмпингов в России с удобствами и красивыми видами
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 7 июля, дождь против пыльцы
Раскрыт размер убытков, которые понесли перевозчики из-за авиаколлапса
В Пулково ввели временные ограничения на вход в терминал
В Орловской области отразили атаку дронов ВСУ
Пугачева перестала скрывать проблемы со здоровьем: что известно, чем болеет
Аэропорт Саратова временно прекратил работу
Раскрыто, когда Трамп может объявить о перемирии в Газе
Стало известно о продолжающемся окружении Красноармейска
Известный немецкий курорт угодил в скандал, связанный с Гитлером
Пушилин рассказал о текущем положении ВС России в Часовом Яре
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 7 июля 2025 года
В России заработал сервис для поиска учителей
Скандальная история о драке Смолова в «Кофемании» могла быть провокацией
Греческий сухогруз подвергся нападению у берегов Йемена
Аэропорт Пулково временно возобновил работу
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины
Общество

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России
Общество

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.