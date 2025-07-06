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06 июля 2025 в 20:56

Российские средства ПВО перехватили 48 дронов ВСУ за пять часов

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В воскресенье, 6 июля, средства ПВО перехватили и уничтожили 48 украинских дронов над территориями российских регионов, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Это произошло с 14:20 мск до 19:30 мск.

В период с 14:20 мск до 19:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

13 дронов сбили над Калужской областью, еще 10 — над Брянской областью. Кроме того, девять БПЛА уничтожили в небе над Московской областью, а еще по шесть — над Белгородской и Смоленской областями. Еще два дрона пытались атаковать Ленинградскую область, по одному пытались направить в Курскую и Новгородскую области.

Ранее стало известно, что украинские войска с помощью дрона атаковали гражданский автомобиль в Белгородской области, в результате чего погибли два человека. Инцидент произошел на участке автодороги Шебекино — Белгород, уточнил губернатор региона Вячеслав Гладков.

До этого немецкие журналисты сообщили о подписании Берлином контракта с Киевом на финансирование поставок ударных БПЛА большого радиуса действия в количестве 500 единиц для ВСУ. Предназначенные для Украины беспилотники могут быть начинены взрывчаткой массой до 50 килограммов.

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