Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 июля 2025 в 07:19

Средства ПВО сбили 91 дрон в небе над 14 регионами и Черным морем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотными летательными аппаратами сразу 14 регионов России в ночь на понедельник, 7 июля, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, в общей сложности дежурными средствами противовоздушной обороны был сбит и перехвачен 91 дрон. Часть из них уничтожили над акваторией Черного моря.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 91 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — говорится в сообщении.

Большую часть беспилотников сбили над Белгородской областью — 20 единиц. Еще 14 дронов уничтожили над Курской областью, девять — над Липецкой, по восемь — над Брянской, Московской и Воронежской, по три — над Новгородской, Тверской, Тамбовской и Ленинградской, два — над Орловской, по одному — над Владимирской областью, Краснодарским краем и Крымом. Также семь БПЛА сбили над Черным морем.

Ранее Минобороны сообщало, что средства ПВО перехватили и уничтожили 48 украинских дронов над территориями российских регионов в воскресенье, 6 июля. Это произошло с 14:20 мск до 19:30 мск.

Минобороны РФ
ПВО
ВСУ
беспилотники
БПЛА
дроны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стали известны новые детали российских ударов по ТЦК в Запорожье
Психолог объяснила, почему нельзя целовать детей в губы
Лицам без гражданства разрешили служить в ВС России по контракту
Пугачева в шутку пригрозила Галкину на отдыхе
СК раскрыл подробности гибели бывшего министра транспорта
SHOT: покончившему с собой Старовойту могло грозить до 20 лет колонии
СК России раскрыл подробности гибели Старовойта
Картаполов подтвердил самоубийство Старовойта
Названо единственное условие привлечения Смолова к ответственности за драку
Раскрыта предварительная причина смерти участников трейла в Хибинах
Названо место смерти Старовойта
Названа вероятная причина отставки покончившего с собой Старовойта
Раскрыт главный успех Путина на саммите БРИКС
День Петра и Февронии, 8 июля: красивые и нежные открытки
Марков ответил, почему лидеры стран БРИКС осудили атаки ВСУ на Россию
Mash: рядом с телом Старовойта нашли его наградной пистолет
Подростки заставили одноклассника с аутизмом мастурбировать на камеру
Гимнастка Аверина и фигурист Соловьев поженились
Стало известно, кто мог дать показания против Старовойта
SHOT: арестован бывший замглавы Росгвардии Виктор Стригунов
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО
Власть

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России
Общество

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.