Средства ПВО сбили 91 дрон в небе над 14 регионами и Черным морем

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотными летательными аппаратами сразу 14 регионов России в ночь на понедельник, 7 июля, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, в общей сложности дежурными средствами противовоздушной обороны был сбит и перехвачен 91 дрон. Часть из них уничтожили над акваторией Черного моря.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 91 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — говорится в сообщении.

Большую часть беспилотников сбили над Белгородской областью — 20 единиц. Еще 14 дронов уничтожили над Курской областью, девять — над Липецкой, по восемь — над Брянской, Московской и Воронежской, по три — над Новгородской, Тверской, Тамбовской и Ленинградской, два — над Орловской, по одному — над Владимирской областью, Краснодарским краем и Крымом. Также семь БПЛА сбили над Черным морем.

Ранее Минобороны сообщало, что средства ПВО перехватили и уничтожили 48 украинских дронов над территориями российских регионов в воскресенье, 6 июля. Это произошло с 14:20 мск до 19:30 мск.