В Орловской области отразили атаку дронов ВСУ Клычков: в Орловской области без последствий уничтожено семь дронов ВСУ

Российскими силами противовоздушной обороны было сбито семь беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, пытавшихся совершить атаку на территорию Орловской области, сообщил в Telegram губернатор региона Андрей Клычков. По его информации, инциденты не привели к человеческим жертвам или разрушениям объектов инфраструктуры. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

В течение дня на территории Орловской области уничтожено еще 7 вражеских БПЛА. Повреждений и пострадавших нет, — написал он.

В воскресенье, 6 июля, средства ПВО перехватили и уничтожили 48 украинских дронов над территориями российских регионов, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Это произошло с 14:20 до 19:30 мск.

Ранее стало известно, что украинские войска с помощью дрона атаковали гражданский автомобиль в Белгородской области, в результате чего погибли два человека. Инцидент произошел на участке автодороги Шебекино — Белгород, уточнил губернатор региона Вячеслав Гладков.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин объявил о попытке армии Украины атаковать российскую столицу с помощью шести беспилотников. По его словам, бойцам сил противовоздушной обороны удалось отразить нападение и уничтожить вражеские беспилотники.