Падение БПЛА привело к задержке поездов в российском регионе В Воронежской области из-за падения дрона задержали несколько поездов

В Воронежской области произошло падение обломков беспилотного летательного аппарата на железнодорожное полотно, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. Это привело к временной задержке движения нескольких составов.

В одном из муниципалитетов на юге области из-за падения обломков БПЛА на железнодорожные пути были на короткое время задержаны несколько поездов. К настоящему моменту движение поездов восстановлено по расписанию, — сообщил руководитель региона.

Министерство обороны РФ сообщило о ликвидации восьми беспилотников в ночное время в регионе. Воздушные цели были уничтожены над территорией Воронежа и трех соседних районов. Пострадавших нет.

Ранее в Воронежской области в результате атаки БПЛА один населенный пункт временно лишился электроэнергии. Как сообщал Александр Гусев, силами ПВО в небе над регионом было уничтожено 22 вражеских беспилотника. В результате инцидента повреждены крыши двух частных домов, а также оконные конструкции в одном доме и квартире.