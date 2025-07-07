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07 июля 2025 в 08:48

Падение БПЛА привело к задержке поездов в российском регионе

В Воронежской области из-за падения дрона задержали несколько поездов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Воронежской области произошло падение обломков беспилотного летательного аппарата на железнодорожное полотно, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. Это привело к временной задержке движения нескольких составов.

В одном из муниципалитетов на юге области из-за падения обломков БПЛА на железнодорожные пути были на короткое время задержаны несколько поездов. К настоящему моменту движение поездов восстановлено по расписанию, — сообщил руководитель региона.

Министерство обороны РФ сообщило о ликвидации восьми беспилотников в ночное время в регионе. Воздушные цели были уничтожены над территорией Воронежа и трех соседних районов. Пострадавших нет.

Ранее в Воронежской области в результате атаки БПЛА один населенный пункт временно лишился электроэнергии. Как сообщал Александр Гусев, силами ПВО в небе над регионом было уничтожено 22 вражеских беспилотника. В результате инцидента повреждены крыши двух частных домов, а также оконные конструкции в одном доме и квартире.

БПЛА
обломки
Воронежская область
поезда
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