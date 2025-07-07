Удар Израиля по Йемену ночью 7 июля: что известно, какие цели

Израильские ВВС в ночь на 7 июля нанесли удары по Йемену. Что известно о ситуации на Ближнем Востоке на данный момент, по каким целям бил Тель-Авив?

Что известно об ударе Израиля по Йемену

Армия обороны Израиля сообщила, что нанесла удары по военным объектам, принадлежащим хуситам в портах Ходейда, Ас-Салиф и Рас-Иса, а также по электростанции Рас-Катиб и судну Galaxy Leader, захваченному около двух лет.

«Истребители ВВС Израиля, используя разведданные Управления разведки Армии обороны Израиля и ВМС Израиля, нанесли удары и уничтожили объекты террористической инфраструктуры, принадлежащие террористическому режиму хуситов», — говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Как отметили в пресс-службе, «порты Ходейда, Рас-Иса и Ас-Салиф используются террористическим режимом хуситов для переброски оружия от иранского режима, которое используется для проведения террористических операций против Государства Израиль и его союзников».

«Удар был нанесен в ответ на неоднократные нападения террористического режима хуситов на Государство Израиль, его гражданское население и гражданскую инфраструктуру, в том числе на запуск беспилотных летательных аппаратов и ракет класса „земля — земля“ по территории Израиля», — заявили в Армии обороны Израиля.

Там добавили, что электростанция Рас-Катиб обеспечивала электроэнергией военные операции хуситов.

«Это еще один пример того, как режим хуситов использует гражданскую инфраструктуру. Террористический режим хуситов является главным доверенным лицом иранского режима и получает финансирование и оружие для своих операций. Он участвует в глобальной террористической деятельности Ирана. Армия обороны Израиля намерена и впредь решительно противодействовать любой угрозе гражданам Государства Израиль, где бы это ни потребовалось», — заключили в ЦАХАЛ.

Что сказал глава Минобороны Израиля

Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац подтвердил, что израильские ВВС нанесли удары по трем портам в Йемене и атаковали грузовое судно Galaxy Leader.

По его словам, новая операция получила название «Черный флаг».

При этом глава Минобороны сравнил нынешнюю ситуацию с недавними ударами Израиля по Ирану.

«Как я предупреждал: судьба Йемена такая же, как судьба Тегерана. Любой, кто попытается причинить Израилю вред, сам пострадает, и рука любого, кто поднимет ее на Израиль, будет отрублена. Хуситы продолжат платить высокую цену за свои действия», — предостерег он.

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