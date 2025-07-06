Бойцы в огневом мешке и полный крах Украины: новости СВО на вечер 6 июля

Бойцы в огневом мешке и полный крах Украины: новости СВО на вечер 6 июля

Министерство обороны сообщило, что Вооруженные силы России установили контроль над населенным пунктом Поддубное в Донецкой Народной Республике и селом Соболевка в Харьковской области. По данным ведомства, первое селение взяла группировка войск «Восток», второе — подразделения «Запада».

По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, украинская группировка в селе Мирное на западе республики оказалась в огневом мешке. Это стало возможно после того, как российские военные установили контроль над соседним Поддубным.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 6 июля, читайте в материале NEWS.ru.

В Черном море вновь появились безэкипажные катера

Кроме того, Минобороны сообщило, что за последние сутки российские военные ударили по пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников. Они были уничтожены, как и инфраструктура авиабазы, предприятие по производству БПЛА и склад с боеприпасами.

Тем временем в акватории Черного моря были замечены три украинских безэкипажных катера. Как уточнили в МО РФ, судна были ликвидированы военнослужащими Черноморского флота России.

Войска накрыли огнем «лисьи норы» и здание ТЦК

Военный корреспондент Александр Коц рассказал, что российские операторы дронов точными ударами поразили пункты размещения противника в Запорожской области, которые оборудуются в разрушенных домах региона. Он показал кадры, на которых запечатлена работа БПЛА.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Войска также провели серию ударов по военным объектам украинской армии в городе Запорожье. Как утверждает председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов, поражены цели, расположенные как в самом населенном пункте, так и в пригородных районах. Минобороны эту информацию не комментировало.

Вместе с этим в Кременчуге Полтавской области под удар попало здание территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). По данным Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, пострадавших среди военных и сотрудников военкомата нет. Удар также пришелся по дому, расположенному рядом с ТЦК. В Минобороны эти данные не комментировали.

Россия вернула своих граждан из лап Киева

Как рассказал губернатор Кемеровской области Илья Середюк, сразу девять жителей Кузбасса вернулись домой из украинского плена. По его словам, с семьями освобожденных уже установили контакт.

Середюк уточнил, что возвращенными являются жители Кемерово, Новокузнецка, Киселевска, Прокопьевска, а также Кемеровского, Промышленновского и Гурьевского округов. Он поблагодарил все федеральные ведомства, участвовавшие в обмене, и подчеркнул, что власти Кузбасса окажут необходимую помощь каждому вернувшемуся.

Генерал-майор дважды удостоился звезды Героя

Президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении заместителя главнокомандующего Военно-морским флотом России, бывшего командира 155-й отдельной гвардейской бригады гвардии генерал-майора Михаила Гудкова второй медалью «Золотая звезда». Гудков погиб в Курской области. Он был удостоен звания Героя России в октябре 2023 года.

Михаил Гудков Фото: МО РФ

О его гибели впервые объявил губернатор Приморья Олег Кожемяко. Он выразил соболезнования родным, близким и сослуживцам генерал-майора. В Минобороны подтвердили эту информацию, отметив, что Гудков погиб в курском приграничье 2 июля.

Украине описали будущее после прекращения помощи США

По мнению журналистов L’Antidiplomatico, приостановка американской военной поддержки создает для Украины серьезные проблемы. В частности, речь может идти о «беспрецедентном операционном кризисе». Издание подчеркивает, что без этих систем, критически важных для противодействия российским ракетным ударам и дронам, украинская оборона может оказаться под угрозой.

Как предположил политолог-американист Малек Дудаков, президент США Дональд Трамп все больше отстраняется от украинского конфликта, чтобы снять с себя ответственность за дальнейшие события. Он отметил, что администрация республиканца изначально надеялась навязать России и Украине свою концепцию перемирия. Однако вскоре стало понятно, что это нереализуемо, подчеркнул американист.

Военный аналитик из Великобритании Александр Меркурис убежден, что Украину в скором времени ожидает полный крах, поскольку Киев, вероятно, не пойдет на заключение мирного соглашения с Москвой. По его словам, причиной такого сценария станет приостановка поставок ВСУ американского вооружения.

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