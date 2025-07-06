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06 июля 2025 в 11:55

На Западе выступили с тревожным заявлением о положении Украины в зоне СВО

L'Antidiplomatico: приостановка поставок оружия США грозит Украине кризисом

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Приостановка американской военной поддержки создает для Украины серьезные проблемы, сообщает издание L’Antidiplomatico. По его данным, речь может идти о «беспрецедентном операционном кризисе».

Решение США приостановить поставки важнейших вооружений — от ракет Patriot до боеприпасов для HIMARS — бросает Украину в беспрецедентный операционный кризис, — говорится в публикации.

Издание подчеркивает, что без этих систем, критически важных для противодействия российским ракетным ударам и дронам, украинская оборона может оказаться под угрозой. При этом, как сказано в публикации, вместо поиска дипломатических решений для прекращения конфликта некоторые европейские правительства продолжают настаивать на его эскалации.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что Соединенные Штаты отказались от поставок оружия на Украину, чтобы подтолкнуть Киев к переговорам с Москвой. Он усомнился, что решение связано с дефицитом вооружения в США, однако уточнил: позиция Вашингтона противоположна мнению Евросоюза.

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