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03 июля 2025 в 16:41

Поддубный раскрыл схему США по прекращению поставок оружия на Украину

Поддубный: США прекратили поставлять оружие Украине для подвижек в переговорах

Фото: Senior Airman Sara Jenkins/Keystone Press Agency/Global Look Press

Соединенные Штаты отказались от поставок оружия на Украину, чтобы подтолкнуть Киев к переговорам с Москвой, заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный. Он усомнился, что решение связано с дефицитом вооружения в США.

Нынешний маневр Вашингтона, как уже многие говорили, имеет под собой скорее политическое основание и призван подтолкнуть Украину делать подвижки в переговорном процессе по урегулированию конфликта, — констатировал военкор.

Он отметил, что стратегия США идет вразрез с мнением в Европе, где сейчас ищут альтернативный источник оружия. У Киева нет проблем с обеспечением боеприпасами, поэтому президент Украины Владимир Зеленский вряд ли скоро сядет за стол переговоров, пояснил Поддубный.

Ранее военкор отметил, что атака украинских БПЛА на предприятие в Ижевске связана с визитом министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля в Киев. Зеленский хотел показать Западу мощь Вооруженных сил Украины и беспилотников «Лютый», производимых на немецкие деньги, констатировал Поддубный.

США
Украина
оружие
Евгений Поддубный
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