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06 июля 2025 в 11:19

БПЛА атаковал военкомат в украинском Кременчуге

МЧС Украины МЧС Украины Фото: Социальные сети

Здание территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) подверглось атаке в Кременчуге Полтавской области, сообщила пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. По предварительным данным, пострадавших среди военных и сотрудников военкомата нет. Удар также пришелся по дому, расположенному рядом с ТЦК. На месте работают экстренные службы. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

Глава полтавской ОВА Владимир Когут в своем Telegram-канале сообщил о пожаре на территории частного дома. Он уточнил, что обращений в экстренные службы о пострадавших или погибших не поступало.

В Киеве 3 июля прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Воздушная тревога действовала в столице с 22:57 мск. По информации СМИ, в военной администрации сообщили о работе систем противовоздушной обороны.

До этого глава районной военной администрации Львовской области Степан Кулыняк заявил, что в Дрогобычском районе из-за взрывов загорелся промышленный объект. Как он отметил, на месте начался масштабный пожар, а в некоторых районах города было отключено электричество.

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