В Киеве раздались взрывы В Киеве прогремела серия взрывов во время воздушной тревоги

В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал «Общественное». Других подробностей не приводится.

Воздушная тревога действует с 22:57 мск. По информации журналистов, в столичной военной администрации сообщили о работе систем ПВО.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе раздался взрыв. Уточняется, что в Харьковской области объявлялась воздушная тревога, другие подробности не раскрывались.

До этого глава районной военной администрации Львовской области Степан Кулыняк заявил, что в Дрогобычском районе из-за взрывов загорелся промышленный объект. Как он отметил, на месте начался масштабный пожар, а в некоторых районах города было отключено электричество.

В конце июня в Одессе произошли мощные взрывы. В городе и области была объявлена воздушная тревога, местные жители сообщали о пожарах и горящих автомобилях на местах прилетов. Официальной информации о разрушениях и пострадавших не было.