Губернатор Кузбасса сообщил о возвращении из плена девяти жителей региона

Девять жителей Кузбасса вернулись из украинского плена, сообщил губернатор региона Илья Середюк в своем Telegram-канале. По его словам, с семьями освобожденных уже установили контакт.

Благодаря усилиям президента России Владимира Владимировича Путина состоялось несколько этапов по обмену военнопленными с украинской стороной. Внимательно слежу за этим и очень рад, что среди освобожденных россиян есть девять кузбассовцев, — отметил Середюк.

Глава региона уточнил, что возвращенными являются жители Кемерово, Новокузнецка, Киселевска, Прокопьевска, Кемеровского округа, Промышленновского округа, Гурьевского округа. Губернатор также поблагодарил все федеральные ведомства, участвовавшие в обмене, и подчеркнул, что власти Кузбасса окажут необходимую помощь каждому вернувшемуся.

Ранее стало известно, что обмен пленными между Россией и Украиной, состоявшийся согласно стамбульским договоренностям, был паритетным. По словам источника, близкого к переговорной группе, среди возвращенных были два жителя Курской области.