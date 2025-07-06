Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 июля 2025 в 13:57

Губернатор Кузбасса сообщил о возвращении из плена девяти жителей региона

Фото: МО РФ

Девять жителей Кузбасса вернулись из украинского плена, сообщил губернатор региона Илья Середюк в своем Telegram-канале. По его словам, с семьями освобожденных уже установили контакт.

Благодаря усилиям президента России Владимира Владимировича Путина состоялось несколько этапов по обмену военнопленными с украинской стороной. Внимательно слежу за этим и очень рад, что среди освобожденных россиян есть девять кузбассовцев, — отметил Середюк.

Глава региона уточнил, что возвращенными являются жители Кемерово, Новокузнецка, Киселевска, Прокопьевска, Кемеровского округа, Промышленновского округа, Гурьевского округа. Губернатор также поблагодарил все федеральные ведомства, участвовавшие в обмене, и подчеркнул, что власти Кузбасса окажут необходимую помощь каждому вернувшемуся.

Ранее стало известно, что обмен пленными между Россией и Украиной, состоявшийся согласно стамбульским договоренностям, был паритетным. По словам источника, близкого к переговорной группе, среди возвращенных были два жителя Курской области.

пленные
ВСУ
Украина
ВС РФ
Кузбасс
Кемеровская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто число голодающих взрослых американцев
Врач раскрыла, чем на самом деле опасен отказ от прививок
В Госдуме предложили расширить льготу для детей из малоимущих семей
Обзор самых стильных глэмпингов в России с удобствами и красивыми видами
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 7 июля, дождь против пыльцы
Раскрыт размер убытков, которые понесли перевозчики из-за авиаколлапса
В Пулково ввели временные ограничения на вход в терминал
В Орловской области отразили атаку дронов ВСУ
Пугачева перестала скрывать проблемы со здоровьем: что известно, чем болеет
Аэропорт Саратова временно прекратил работу
Раскрыто, когда Трамп может объявить о перемирии в Газе
Стало известно о продолжающемся окружении Красноармейска
Известный немецкий курорт угодил в скандал, связанный с Гитлером
Пушилин рассказал о текущем положении ВС России в Часовом Яре
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 7 июля 2025 года
В России заработал сервис для поиска учителей
Скандальная история о драке Смолова в «Кофемании» могла быть провокацией
Греческий сухогруз подвергся нападению у берегов Йемена
Аэропорт Пулково временно возобновил работу
Над Тверской областью сбили беспилотник ВСУ
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины
Общество

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России
Общество

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.