«Кинжалы» воткнулись в аэродром ВСУ: новости СВО на утро 6 июля

Украинские войска заявили о применении российской авиацией гиперзвуковых ракет для нанесения ударов по аэродрому Староконстантинов, сообщил военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале. Речь идет о боеприпасах авиационного базирования «Кинжал». Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Согласно данным, обнародованным украинской стороной, ВС России применили две ракеты. При этом аэродром уже атаковали ракетами и дронами.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 5 июля, читайте в материале NEWS.ru.

В Харькове прогремела серия взрывов

После объявления воздушной тревоги мэр Харькова Геннадий Терехов сообщил о трех взрывах, прогремевших в городе. Информации о возможных повреждениях и пострадавших он не привел.

Очевидцы в пабликах утверждают, что Харьков подвергся масштабной атаке. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации взрывы ночью раздались и в Николаеве.

Атаку безэкипажных катеров отразили в Новороссийске

Военнослужащие ВС России в Новороссийске провели отражение атаки безэкипажных катеров, на фоне чего были введены серьезные ограничения для безопасности горожан, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Андрей Кравченко. Жителям прибрежной зоны дали четкие инструкции на случай тревоги.

Городские службы привели в состояние максимальной готовности для противодействия угрозе. В районе набережной от ул. Исаева до ул. Суворовской было полностью перекрыто движение и запрещены прогулки.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

ВСУ атаковали ракетами Крымский мост

Вооруженные силы Украины произвели запуск крылатых ракет, целью которых стал Крымский мост, сообщил в своем Telegram-канале эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. Минобороны России эту информацию не комментировало.

При этом работа транспортной переправы быстро возобновилась. Согласно данным инфоцентра, отслеживающего ситуацию на Крымском мосту, в очереди со стороны Тамани находилось 270 транспортных средств.

Украина заключила договор о совместном производстве оружия с Данией

Киев и Копенгаген подписали соглашение о совместном производстве вооружений, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. Договоренность стала частью масштабной стратегии Киева по расширению международного сотрудничества в оборонной сфере.

Зеленский анонсировал заключение аналогичных соглашений по производству беспилотников и других видов вооружений. Особое внимание президент уделил партнерству с США. По его словам, благодаря новым договоренностям Украина уже в этом году получит от американской стороны «сотни тысяч дронов на специальных условиях».

Названо число российских медиков, пострадавших от действий ВСУ

За последние три месяца в результате ударов Вооруженных сил Украины пострадали 11 российских медицинских работников и десятки санитарных автомобилей, заявил во время брифинга посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его словам, за указанный период целенаправленным атакам подверглись как люди в белых халатах, так и машины, несущие четко обозначенные символы Красного Креста.

Посол заявил, что подобные действия украинской стороны являются частью стратегии, направленной на лишение мирного населения доступа к жизненно необходимой медицинской помощи. Мирошник подчеркнул, что это прямо противоречит устоявшимся международным нормам.

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