Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 июля 2025 в 08:00

«Кинжалы» воткнулись в аэродром ВСУ: новости СВО на утро 6 июля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинские войска заявили о применении российской авиацией гиперзвуковых ракет для нанесения ударов по аэродрому Староконстантинов, сообщил военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале. Речь идет о боеприпасах авиационного базирования «Кинжал». Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Согласно данным, обнародованным украинской стороной, ВС России применили две ракеты. При этом аэродром уже атаковали ракетами и дронами.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 5 июля, читайте в материале NEWS.ru.

В Харькове прогремела серия взрывов

После объявления воздушной тревоги мэр Харькова Геннадий Терехов сообщил о трех взрывах, прогремевших в городе. Информации о возможных повреждениях и пострадавших он не привел.

Очевидцы в пабликах утверждают, что Харьков подвергся масштабной атаке. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации взрывы ночью раздались и в Николаеве.

Атаку безэкипажных катеров отразили в Новороссийске

Военнослужащие ВС России в Новороссийске провели отражение атаки безэкипажных катеров, на фоне чего были введены серьезные ограничения для безопасности горожан, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Андрей Кравченко. Жителям прибрежной зоны дали четкие инструкции на случай тревоги.

Городские службы привели в состояние максимальной готовности для противодействия угрозе. В районе набережной от ул. Исаева до ул. Суворовской было полностью перекрыто движение и запрещены прогулки.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

ВСУ атаковали ракетами Крымский мост

Вооруженные силы Украины произвели запуск крылатых ракет, целью которых стал Крымский мост, сообщил в своем Telegram-канале эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. Минобороны России эту информацию не комментировало.

При этом работа транспортной переправы быстро возобновилась. Согласно данным инфоцентра, отслеживающего ситуацию на Крымском мосту, в очереди со стороны Тамани находилось 270 транспортных средств.

Украина заключила договор о совместном производстве оружия с Данией

Киев и Копенгаген подписали соглашение о совместном производстве вооружений, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. Договоренность стала частью масштабной стратегии Киева по расширению международного сотрудничества в оборонной сфере.

Зеленский анонсировал заключение аналогичных соглашений по производству беспилотников и других видов вооружений. Особое внимание президент уделил партнерству с США. По его словам, благодаря новым договоренностям Украина уже в этом году получит от американской стороны «сотни тысяч дронов на специальных условиях».

Названо число российских медиков, пострадавших от действий ВСУ

За последние три месяца в результате ударов Вооруженных сил Украины пострадали 11 российских медицинских работников и десятки санитарных автомобилей, заявил во время брифинга посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его словам, за указанный период целенаправленным атакам подверглись как люди в белых халатах, так и машины, несущие четко обозначенные символы Красного Креста.

Посол заявил, что подобные действия украинской стороны являются частью стратегии, направленной на лишение мирного населения доступа к жизненно необходимой медицинской помощи. Мирошник подчеркнул, что это прямо противоречит устоявшимся международным нормам.

Читайте также:

Рождение дочери в США, муж, слова об СВО: как живет актриса Ирина Антоненко

Коллапс в Шереметьево: что творится в аэропорту, сколько рейсов отменено

Преследование, личная жизнь, восхищение Лавровым, СВО: где сейчас Дайнеко

ВСУ
ВС РФ
СВО
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подполковник уличил Трампа и Маска в огромном самолюбии
Дело чиновника о взятке в 50 млн рублей застопорилось в суде
Наступление ВС РФ на Харьков 6 июля: крутые спецназовцы, трупы у Купянска
Военкомат подвергся атаке БПЛА в Кременчуге на Украине
Жена Смолова раскрыла подробности вокруг конфликта в «Кофемании»
Двое жителей Мурманской области погибли в горах во время соревнований
В России бросили вызов кибермошенникам
Глава Забайкалья раскрыл новые подробности жесткой посадки Ан-2
Суд арестовал пырнувшего ножом школьника в Сергиевом-Посаде мужчину
Летевший с маленьким сыном пилот экстренно посадил самолет прямо на трассу
Ситуация в аэропортах РФ 6 июля: что в Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде
Смолов сделал громкое заявление после конфликта в «Кофемании»
Порядка 20 детей попали в больницу, наевшись яда в китайском детсаду
Беженка рассказала о чудесном спасении от дрона ВСУ благодаря винограду
Россиян предупредили об опасных погодных явлениях в ближайшие дни
Магнитные бури сегодня, 6 июля: что завтра, головокружение, тошнота, апатия
В Германии озвучили неудобный факт об украинском «Азове»
Две страны нашли альтернативу «СП-2» в зоне, охраняемой ЮНЕСКО
Россияне больше не смогут получать паспорта одной из стран СНГ
В Турции забили тревогу из-за катастрофического секрета Киева
Дальше
Самое популярное
Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера
Общество

Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины
Общество

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.