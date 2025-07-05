Коллапс в Шереметьево: что творится в аэропорту, сколько рейсов отменено

Коллапс в Шереметьево: что творится в аэропорту, сколько рейсов отменено

В московском аэропорту Шереметьево временные ограничения привели к коллапсу. Сколько рейсов задержано и отменено, что происходит с пассажирами?

Сколько рейсов отменили и задержали в Шереметьево

Как сообщила пресс-служба Росавиации, к 21:00 5 июля в Шереметьево отменено 174 рейса на прилет и вылет, задержано на период более двух часов 47 рейсов.

При этом после временных ограничений воздушная гавань возобновила работу, также отправляют и принимают самолеты Внуково, Домодедово и Жуковский.

«Отдельно информируем о ситуации в Шереметьево, так как сегодняшние временные ограничения в московской зоне в первую очередь отразились на его работе. По данным на 21:00 мск в Шереметьево отменено 174 рейса на прилет и вылет (80% приходится на рейсы авиакомпаний группы „Аэрофлот“), задержано на период более двух часов 47 рейсов. С пассажирами задержанных и отмененных рейсов работают специалисты авиакомпаний и аэропортов», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что для скорейшей минимизации последствий от введенных ранее ограничений в Шереметьево выведен на работу дополнительный персонал в количестве 70 человек, задействована дополнительная техника для наземного обслуживания — 15 единиц.

«Также в терминалах аэропорта усилен персонал медпунктов и персонал для обслуживания пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Для пассажиров с детьми доступна комната матери и ребенка на первом этаже терминала B», — добавили в Росавиации.

Что происходит с пассажирами в Шереметьево

Lenta.ru сообщает, что застрявшие в Шереметьево пассажиры начали терять сознание.

По информации журналистов, около выходов на посадку образовались столпотворения. В материале говорится, что пассажиры из-за духоты и нехватки воздуха начинают терять сознание — кондиционер в помещениях не работает.

При этом Telegram-канал SHOT пишет, что в столичном аэропорту застрявшие пассажиры не унывают — поют «Катюшу», танцуют, играют на скрипке и баяне.

«Как рассказали SHOT очевидцы, музыкальную паузу для ожидающих организовали пассажиры задержавшегося рейса в Благовещенск, которые путешествовали вместе со своими инструментами», — отметили авторы.

Отмечается, что люди ждут не только в самом аэропорту, но и в самолетах, приземлившихся в воздушной гавани. Известно, что среди таких пассажиров оказались участницы группы «Блестящие». Певицы направлялись из Тюмени рейсом «Аэрофлота». Солистка коллектива Ксения Новикова отметила, что сотрудники постоянно обещают выпустить пассажиров из авиалайнера.

«Сотрудники постоянно говорят, что ждут то трап, то автобус, то еще что-то. Сначала самолет еще припарковать не могли. У нас на борту у людей уже начинается паника. Воду один раз раздали за это время по половине стакана», — сказала певица.

Утром 5 июля аэропорт Шереметьево временно перешел на ограниченный режим работы, осуществляя только прием воздушных судов. Как пояснили в пресс-службе Росавиации, вылеты были приостановлены в связи с ограничениями в некоторых секторах московского воздушного пространства и ухудшением погодных условий, включая усиление ветра.

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