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05 июля 2025 в 12:50

Королевская семья Британии: новости, будущее монархии после смерти Миддлтон

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Принц Уильям и Кейт Миддлтон начали готовить своего старшего сына Джорджа к восхождению на престол после их смерти. Какие еще последние новости о королевской семье Великобритании известны сегодня, 5 июля?

Как Уильям и Миддлтон готовят сына к престолу

Принц Уильям и Кейт Миддлтон длительное время оттягивали процесс вовлечения старшего сына Джорджа в публичные королевские обязанности как будущего наследника престола, однако с недавних времен начали готовить его к трону, который он займет после их смерти, сообщает RadarOnline. По данным источника, осознание того, по какой причине происходит передача власти — «ужасающая реальность» для подростка.

«Джордж не будет выполнять официальные обязанности, пока ему не исполнится двадцать с лишним лет. Но суровая реальность такова, что все это связано со смертью — сначала короля Карла III, а затем Уильяма. Должно быть, это ужасающая реальность для 11-летнего мальчика», — говорится в материале.

Как старший ребенок принца и принцессы Уэльских, Джордж сейчас является вторым в очереди на престол и уже принял участие в нескольких крупных государственных мероприятиях, в том числе в коронации своего дедушки Карла III в мае 2023 года.

«Уильям и Кейт стремятся дать Джорджу счастливое, приземленное воспитание, постепенно помогая ему осознать, какая роль его ждет», — добавил инсайдер.

Фото: i-Images / Pool/Global Look Press

Правда ли, что принц Гарри не может прокормить семью

Принц Гарри за последние пять лет после переезда в США так и не приспособился к новой независимой жизни вдали от Букингемского дворца, заявила Us Weekly историк британской монархии Марлен Кениг. По ее словам, герцог Сассекский мучается из-за того, что не может самостоятельно прокормить семью.

«Не уверена, жалеет ли Гарри, что уехал. Он явно настроен решительно и стремится построить новую жизнь в США. Но пока что без особых успехов, особенно по части заработка на семейные нужды. Этим, похоже, приходится заниматься Меган», — отметила Кениг.

Эксперт уверена, что Гарри также страдает из-за того, что не может найти достойное занятие, не связанное с королевской семьей.

«От него всегда ждали, что он будет играть поддерживающую, но не второстепенную роль. Возможно, ему комфортно в калифорнийском доме с женой и двумя очаровательными детьми, но есть чувство, которое ему пока не довелось испытать — это уверенность, которую дает успех за пределами дома», — заключила историк.

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