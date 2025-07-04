Королевская семья Британии: новости, Уильям пообещал не уходить от Миддлтон

Принц Уильям дал своей супруге Кейт Миддлтон судьбоносное обещание во время их тайного отпуска. Какие еще последние новости о королевской семье Великобритании известны сегодня, 4 июля?

Какое обещание Уильям дал Миддлтон

Принц Уильям дал Кейт Миддлтон судьбоносное обещание во время их секретного отпуска под вымышленными именами — Мартин и Розмари Миддлтон — на острове Дешрош на Сейшельских островах в 2007 году, когда они сошлись после непродолжительного расставания, сообщила изданию Royal королевский эксперт Кэти Николл.

По ее словам, тогда Уильям осознал, что может потерять возлюбленную, если не обозначит ей свои твердые намерения, и «создал условный пакт» — не предложил выйти за него замуж, но заверил Кейт, что она та девушка, которую он однажды поведет под венец. В обмен Миддлтон согласилась договориться с ним подождать, пока принц не будет готов к ответственному шагу, утверждает Николл.

Эксперт добавила, что Уильям пообещал Кейт, что никогда не уйдет от нее, и именно этот поступок вывел отношения пары на новый уровень. Спустя три года после этого секретного отпуска Уэльский сделал Миддлтон предложение руки и сердца.

Что за ультиматум Уильям поставил Камилле

Принц Уильям поставил ультиматум королеве Камилле из-за ее пристрастия к алкоголю, сообщило издание Radar. По его данным, Уэльский согласился с распоряжением отца — короля Британии Карла III, что после его смерти его супруга должна получить право управлять дворцом и денежными средствами, однако выдвинул условие, что она должна прекратить злоупотреблять алкоголем и изменить свое высокомерное поведение.

Принц Уильям Фото: Pool / i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Источник пишет, что Камилла снимает стресс с помощью алкоголя на фоне напряженных отношений с Кейт Миддлтон и критики со стороны принца Гарри.

«На протяжении многих лет Камилла ругала Кейт за ее стиль воспитания, настаивая на том, что она воспитывает будущего короля, его братьев и сестер как простолюдинов. Это доводило Кейт до слез. Уильям больше не будет терпеть язвительные насмешки Камиллы в адрес своей семьи и выполнит данное отцу обещание уважительно защищать ее положение только в том случае, если она будет трезвой», — сообщил инсайдер.

Правда ли, что Гарри позовут на похороны Карла III

Карл III решил включить младшего сына принца Гарри, Меган Маркл и их детей Арчи и Лилибет в официальный план своих собственных похорон под названием «Операция „Мост Менай“», сообщает Daily Record.

«Планируя отложить в сторону прошлые разногласия и пригласив Гарри и Меган на свои похороны, король гарантировал, что его последний публичный акт объединит его семью», — пишет источник.

Ожидается, что Сассекские будут сидеть среди самых высокопоставленных членов королевской семьи во время службы, а Гарри вместе с Уильямом пройдет по центру Лондона в похоронной процессии, оплакивая отца.

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