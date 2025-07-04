Наводнение в Санкт-Петербурге 4 июля: риск катастрофы, дойдет ли до Москвы

Сегодня, 4 июля, в Санкт-Петербурге ожидается первое за 160 лет июльское наводнение, в городе действует желтый уровень погодной опасности. Что об этом известно, дойдет ли стихия до Москвы?

Что известно о наводнении в Петербурге

В Санкт-Петербурге в ночь на 4 июля закрыли дамбу из-за угрозы наводнения. По данным дирекции комплекса защитных сооружений (КЗС), на настоящий момент уровень воды с внешней стороны дамбы превысил 180 сантиметров.

«Доступ воды со стороны Финского залива к Санкт-Петербургу полностью остановлен. Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру прекращено распоряжением капитана морского порта „Большой порт Санкт-Петербург“», — добавили в пресс-службе.

Из-за погодных условий в Санкт-Петербурге до 5 июля был продлен желтый уровень погодной опасности, сообщила пресс-служба администрации губернатора. Власти просят жителей и гостей города сохранять особую осторожность, а также предупреждают, что порывы западного, юго-западного ветра могут достигать 15–20 метров в секунду, а в прибрежных районах — 24 метра в секунду.

«В Петербурге начался апокалипсис — в город пришли наводнение и шторм. Машины превратились в лодки, затоплены парки, пляжи и несколько улиц. Сильный ветер сносит листы железа с крыш и ломает деревья. В нескольких СНТ повреждены линии электропередачи», — пишет Telegram-канал Zvezdanews.

По данным Telegram-канала SHOT, больше всего последствия ливней коснулись Сестрорецка — там затопило пляж «Дубки». Также подтоплен пляж «Дюны» на побережье Финского залива. До центральных частей города вода на настоящий момент не добралась.

Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений (КЗС) Фото: Антон Ваганов/ТАСС

Спасет ли дамба Петербург от катастрофы

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с NEWS.ru объяснил, что мощное наводнение ожидается в Санкт-Петербурге из-за сильного западного ветра со стороны Балтийского моря. По его словам, подобное погодное явление создает нагонную волну, которая поднимает уровень воды.

«Определяется прохождение дождевого холодного фронта с грозами, ливневыми дождями и усилением ветра, с порывами до 14–19 м/с. Ветер будет дуть с запада, с Балтийского моря. При таком ветре образуется нагонная волна, она-то и поднимет уровень воды до критических значений, которые не встречались уже 160 лет именно в июле. Дамбу закрыли, в Неву нагонная волна в критических значениях, скорее всего, не пойдет, дамба сыграет спасительную роль и предупредит катастрофу», — заявил он.

Синоптик заверил, что перекрытая дамба не позволит нагонной волне добраться до Невы, однако сильный ветер может опрокинуть плохо закрепленные конструкции и деревья.

«Основной фронт уже прошел, уже все заканчивается. Все самое страшное позади, пик пойдет на спад, и все начнет успокаиваться. Думаю, к вечеру [4 июля], будем надеяться. Уже фронт уходит, последние порывы ветра — и все будет успокаиваться. А так, ветер над Балтикой разгонялся до 25 м/с и выше. Уже во второй половине дня ветер стихнет до 15–20 м/с. Пока еще держится», — пояснил Ильин.

О рисках того, что наводнение может дойти до Москвы, не сообщалось.

Читайте также:

Гибель вице-президента «Транснефти» Андрея Бадалова: что случилось, кто он

Аномальная жара до +38 и ливни? Погода в Москве в середине июля: чего ждать

Дети от Антипенко, вывоз семьи из Белгорода: как живет актриса Юлия Такшина