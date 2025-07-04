Наводнение в Санкт-Петербурге 4 июля: риск катастрофы, дойдет ли до Москвы

Сегодня, 4 июля, в Санкт-Петербурге ожидается первое за 160 лет июльское наводнение, в городе действует желтый уровень погодной опасности. Что об этом известно, дойдет ли стихия до Москвы?
Что известно о наводнении в Петербурге
В Санкт-Петербурге в ночь на 4 июля закрыли дамбу из-за угрозы наводнения. По данным дирекции комплекса защитных сооружений (КЗС), на настоящий момент уровень воды с внешней стороны дамбы превысил 180 сантиметров.
«Доступ воды со стороны Финского залива к Санкт-Петербургу полностью остановлен. Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру прекращено распоряжением капитана морского порта „Большой порт Санкт-Петербург“», — добавили в пресс-службе.
Из-за погодных условий в Санкт-Петербурге до 5 июля был продлен желтый уровень погодной опасности, сообщила пресс-служба администрации губернатора. Власти просят жителей и гостей города сохранять особую осторожность, а также предупреждают, что порывы западного, юго-западного ветра могут достигать 15–20 метров в секунду, а в прибрежных районах — 24 метра в секунду.
«В Петербурге начался апокалипсис — в город пришли наводнение и шторм. Машины превратились в лодки, затоплены парки, пляжи и несколько улиц. Сильный ветер сносит листы железа с крыш и ломает деревья. В нескольких СНТ повреждены линии электропередачи», — пишет Telegram-канал Zvezdanews.
По данным Telegram-канала SHOT, больше всего последствия ливней коснулись Сестрорецка — там затопило пляж «Дубки». Также подтоплен пляж «Дюны» на побережье Финского залива. До центральных частей города вода на настоящий момент не добралась.
Спасет ли дамба Петербург от катастрофы
Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с NEWS.ru объяснил, что мощное наводнение ожидается в Санкт-Петербурге из-за сильного западного ветра со стороны Балтийского моря. По его словам, подобное погодное явление создает нагонную волну, которая поднимает уровень воды.
«Определяется прохождение дождевого холодного фронта с грозами, ливневыми дождями и усилением ветра, с порывами до 14–19 м/с. Ветер будет дуть с запада, с Балтийского моря. При таком ветре образуется нагонная волна, она-то и поднимет уровень воды до критических значений, которые не встречались уже 160 лет именно в июле. Дамбу закрыли, в Неву нагонная волна в критических значениях, скорее всего, не пойдет, дамба сыграет спасительную роль и предупредит катастрофу», — заявил он.
Синоптик заверил, что перекрытая дамба не позволит нагонной волне добраться до Невы, однако сильный ветер может опрокинуть плохо закрепленные конструкции и деревья.
«Основной фронт уже прошел, уже все заканчивается. Все самое страшное позади, пик пойдет на спад, и все начнет успокаиваться. Думаю, к вечеру [4 июля], будем надеяться. Уже фронт уходит, последние порывы ветра — и все будет успокаиваться. А так, ветер над Балтикой разгонялся до 25 м/с и выше. Уже во второй половине дня ветер стихнет до 15–20 м/с. Пока еще держится», — пояснил Ильин.
О рисках того, что наводнение может дойти до Москвы, не сообщалось.
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