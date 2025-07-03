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03 июля 2025 в 15:33

В Петербурге ожидают первое за 160 лет июльское наводнение

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В пятницу, 4 июля, в Петербурге ожидается наводнение, сообщил портал 78.ru со ссылкой на городской гидрометцентр. Наводнений в середине лета не видели в Северной столице с 12 июля 1865 года.

Синоптики ожидают, что 4 июля из-за циклона усилится западный ветер. Его порывы будут достигать 20–25 метров в секунду. Ветер ослабнет к ночи 5 июля. Наводнение может начаться между 06:00 и 09:00. До максимального уровня вода поднимется не позднее обеда.

Синоптики считают, что вода поднимется на 170–190 сантиметров. У водного поста Горный институт показатель не превысит 130–140 сантиметров.

Ранее стало известно, что проливные дожди привели к наводнению в Сочи и перебоям с электричеством. По словам очевидцев, бурные воды рек Мзымта и Херота вылились на улицы Адлера. Также из-за дождей вышла из берегов река Ира, затопив участок Батумского шоссе в Дагомысе.

По данным мэра Андрея Прошунина, за сутки в Сочи выпало больше месячной нормы осадков. По его словам, все городские службы были готовы к немедленному реагированию. Штормовое предупреждение действовало в городе до конца 17 июня.

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