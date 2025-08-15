Погода в Москве в субботу, 16 августа: ждать ли мощных ливней и похолодания

В Москве и Московской области завтра, 16 августа, прогнозируются осадки в виде дождя, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на субботу?

Какая погода будет в Москве 16 августа

В столичном регионе завтра, 16 августа, столбики термометров в дневное время поднимутся до +25 градусов.

«16 августа — переменная облачность. Ночью без осадков. Температура в Москве — от +10 до +12 градусов, в центре — от +14 до +16 градусов, по области — от +7 до +12 градусов. Во второй половине дня местами небольшой дождь. Температура в Москве — от +23 до +25 градусов, по области — от +21 до +26 градусов. Ветер юго-западный и западный 5–10 м/с», — говорится в прогнозе.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в выходные дни в российской столице заканчивается купальный сезон.

«Тот факт, что минимальная температура воздуха в столице уже опускается до +12 градусов, а по области и до +8–9 градусов, а период с дневными температурами выше +20 градусов, то есть когда вода хоть как-то нагревается, это продолжается всего лишь пять часов, и в остальное время суток вода отдает тепло, говорит о том, что дальше температура воды будет только понижаться. Так что можно говорить о завершении купального сезона. Его финал можно отметить в первый выходной день, когда дневная температура воздуха будет подниматься до +23–25 градусов, что позволит согреться после непродолжительного купания в остывшей воде», — добавил метеоролог.

По данным метеорологических сервисов, утро в Москве начнется при +14–19 градусов с малооблачной погоды и без осадков. К полудню температура достигнет +21–23 градусов при слабом западном ветре 2–3 м/с. Во второй половине дня возможны местами небольшие дожди, особенно ближе к вечеру, но значительных ухудшений не ожидается. К ночи похолодает до +15–17 градусов, а облачность усилится, что принесет слабый дождь после 21:00.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 16 августа

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 16 августа в Северной столице воздух в дневное время прогреется до +19 градусов.

«16 августа облачная, днем с прояснениями погода. Ночью и утром дожди, местами ливни, грозы, днем кратковременные дожди. Ветер ночью южный, юго-западный, днем — переходящий к западному, северо-западному умеренному, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью — от +14 до +16 градусов. Днем — от +17 до +19 градусов. Атмосферное давление будет понижаться», — говорится в прогнозе.

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил, что в регионе 16 августа прогнозируются дожди.

«В субботу начинается влияние циклонов, которое сохранится и на следующей неделе. Но выходные дни более прохладные, чем даже будет фон температуры в нашем регионе на следующей неделе, там и за +20 градусов может быть. В субботу через Ленинградскую область проходит атмосферный фронт, так что дождь ночью и в первую половину дня нам обеспечен, а к вечеру даже и солнышко появится. В воскресенье дождя меньше, солнце покажется, но теплее от этого не станет, все те же +18–19 градусов. Так что наслаждаемся отличной погодой сегодня и завтра, а дальше ждем очередную милость от природы», — отметил он.

