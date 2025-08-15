Почему не работают звонки в WhatsApp и Telegram: сбои 15 августа, проблемы

Роскомнадзор принял решение о частичном ограничении звонков в мессенджерах WhatsApp и Telegram с целью противодействия преступникам. Что известно о проблемах и сбоях сегодня, 15 августа?

Что известно о сбоях в WhatsApp и Telegram 15 августа

В пятницу, 15 августа, жалобы на сбои в WhatsApp поступают из множества российских регионов, следует из данных мониторингового сайта «Сбой.рф». У пользователей мессенджера возникли проблемы из-за невозможности совершать звонки. Также россияне отмечают медленную работу приложения.

Больше всего жалоб о сбоях в работе WhatsApp 15 августа поступило от жителей Москвы — 39%. Далее следуют Санкт-Петербург — 12%, Новосибирская область — 6%, Волгоградская и Оренбургская области, Башкортостан и Крым — по 4%, Воронежская область, Тюмень, Свердловская область, Татарстан, Курская и Мурманская области, Удмуртия, Краснодарский край, Челябинская, Омская и Калининградская области — по 2%.

«Когда заработает нормально WhatsApp? Уж слишком долго ждать ответа от собеседника; Третий день блокируют голосовые и видеозвонки в WhatsApp — звук идет рывками, общаться стало просто невозможно; Не работает видеосвязь в WhatsApp в станице Гиагинская. Республика Адыгея; Все работает Волгоград; г. Туапсе видео WhatsApp и Telegram не работают, все глючит и зависает», — пишут российские пользователи.

Почему ограничили звонки в WhatsApp и Telegram

В РКН подчеркивают, ссылаясь на правоохранительные органы, что WhatsApp и Telegram стали основными голосовыми сервисами, используемыми мошенниками, вымогателями, террористами и агентами иностранных спецслужб. Также в ведомстве посетовали, что указанные мессенджеры никак не реагировали на требования российских властей.

«Информируем, что для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению звонков в данных иностранных мессенджерах. Никаких иных ограничений их функционала не вводится», — говорится в сообщении.

По мнению зампреда комитета Госдумы по экономической политике Артема Кирьянова, голосовая связь в мессенджерах несет двойную угрозу населению России. В частности, это финансовое благополучие граждан из-за экспоненциального роста мошенничеств, в результате которых люди теряют сотни миллиардов рублей ежегодно.

Кроме того, через такие звонки, находящиеся под зарубежной юрисдикцией, россиян, особенно молодежь, могут вовлекать в террористическую и экстремистскую деятельность, пояснил Кирьянов. Он также предсказал, что у WhatsApp и Telegram в будущем исчезнут преимущества на российском рынке.

«Голосовая связь представляет собой непосредственную угрозу для финансового благополучия российских граждан. <…>. Мы видим, что сотни миллиардов в год — это то, что люди теряют от мошенничества. И, конечно, вот этот вид связи, он абсолютно вреден для российских пользователей мессенджеров», — сказал РИА Новости Кирьянов.

Какие есть альтернативы звонкам в WhatsApp и Telegram

Текстовые чаты и передача файлов в WhatsApp и Telegram пока остаются доступны. Но если нужны рабочие альтернативы звонкам, следует обратить внимание на MAX (мессенджер от VK), который поддерживает аудио- и видеозвонки, групповые чаты, обмен файлами. Он интегрирован с «Госуслугами» и работает даже при слабом интернете.

Также есть «VK Звонки», которые позволяют общаться голосом и по видео, в том числе с демонстрацией экрана и конференциями на много участников.

Кроме того, можно обратить внимание на «Яндекс Телемост», который не требует установки — можно просто отправить ссылку, и собеседник подключится через браузер, даже без Яндекс-аккаунта (хотя для создания встречи он нужен). Поддерживает как видеосвязь, так и аудиозвонки, с возможностью отключать камеру и микрофон.

