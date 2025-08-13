Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 августа 2025 в 16:06

Роскомнадзор принял решение по звонкам через Telegram и WhatsApp

Роскомнадзор частично ограничит звонки через Telegram и WhatsApp

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Роскомнадзор принял решение о частичном ограничении звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp, сообщило само федеральное ведомство. По данным РКН, такая мера необходима для противодействия преступникам.

Информируем, что для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению звонков в данных иностранных мессенджерах. Никаких иных ограничений их функционала не вводится, — сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркивают, ссылаясь на правоохранительные органы, что Telegram и WhatsApp стали основными голосовыми сервисами, используемыми мошенниками, вымогателями, террористами и агентами иностранных спецслужб. Также в РКН посетовали, что указанные мессенджеры никак не реагировали на требования российских властей.

Ранее член Совета Федерации Айрат Гибатдинов заявил NEWS.ru, что запрет звонков в иностранных мессенджерах не решит имеющиеся проблемы, а лишь создаст новые. Он считает, что такие меры — не выход. Парламентарий предложил не блокировать привычные для многих россиян способы связи, а развивать альтернативы, а также создавать условия для «свободы и технологического суверенитета».

Россия
Роскомнадзор
мессенджеры
Telegram
WhatsApp
