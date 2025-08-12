В Совфеде оценили идею запретить звонки в иностранных мессенджерах

Запрет звонков в иностранных мессенджерах не решит имеющиеся проблемы, а лишь создаст новые, поделился мнением с NEWS.ru член Совета Федерации Айрат Гибатдинов. Он считает, что такие меры — не выход. Парламентарий предложил не блокировать привычные для многих россиян способы связи, а развивать альтернативы, а также создавать условия для «свободы и технологического суверенитета».
Запрет привычного вида связи — не выход. Это не решит проблему, а создаст новые. Тем более что многие россияне только так могут связаться со своими родственниками, которые живут в других странах. Если есть недовольство по поводу популярных мессенджеров, нужно не блокировать, а развивать альтернативы, создавать условия для свободы и технологического суверенитета, — сказал Гибатдинов.
Он также добавил, что люди сами будут переходить на новые решения в случае, когда у них есть удобный и надежный выбор. Сенатор считает, что главное — не ограничивать россиян.
Ранее стало известно, что операторы связи МТС, «МегаФон», «Билайн» и Tele2 призвали запретить звонки в зарубежных мессенджерах. По их оценке, реализация этой меры позволит вернуть часть трафика из мессенджеров в стандартные голосовые звонки, что укрепит их финансовые показатели. Запрет также поможет снизить уровень кибермошенничества, значительная доля которого связана с WhatsApp и Telegram, а также избежать вероятной полной блокировки этих сервисов за счет устранения ключевых претензий силовых структур.