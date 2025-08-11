Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Россиянам хотят запретить звонки в WhatsApp и Telegram

Собчак заявила о просьбе МТС и Tele2 запретить звонки в зарубежных мессенджерах

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Операторы связи МТС, «МегаФон», «Билайн» и Tele2 призвали запретить звонки в зарубежных мессенджерах, сообщила журналист Ксения Собчак в своем Telegram-канале, сославшись на данные из кабмина. Она уточнила, что предложение было озвучено в конце мая на стратегической сессии по развитию связи.

Операторы связи просят заблокировать голосовые вызовы в зарубежных мессенджерах, — отметила Собчак.

По оценке операторов, реализация этой меры позволит вернуть часть трафика из мессенджеров в стандартные голосовые звонки, что укрепит их финансовые показатели. Запрет также поможет снизить уровень кибермошенничества, значительная доля которого связана с WhatsApp и Telegram, а также избежать вероятной полной блокировки этих сервисов за счет устранения ключевых претензий силовых структур.

«Большая четверка» операторов заявила о необходимости увеличить доходы, чтобы сохранить работу текущей инфраструктуры. По их сведениям, из-за санкционного удорожания базовых станций и резкого роста объемов мобильного трафика развитие сетей будет замедляться. Это, в свою очередь, приведет к снижению скорости интернета, особенно в крупных городах. Вариант с многократным повышением тарифов для клиентов ФАС не одобрила.

Ранее депутат Госдумы Антон Ткачев заявил, что потенциальная блокировка голосовой связи в зарубежных мессенджерах окажется совершенно бесполезной. По его словам, при данном сценарии пользователи снова воспользуются различными способами обхода ограничений.

