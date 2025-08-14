В Госдуме раскритиковали блокировку звонков в мессенджерах Лидер СРЗП Миронов раскритиковал решение РКН о блокировке звонков в мессенджерах

Блокировку звонков в мессенджерах в целях противодействия мошенникам можно сравнить с вырубкой лесов для борьбы с клещами, заявил депутат Госдумы, председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в эфире радио Sputnik. Он осудил решение Роскомнадзора, отметив, что защищать граждан от аферистов необходимо не запретами, а массированной информационной работой.

Бороться с мошенниками нужно, но другими способами. Почему бы, например, в прайм-тайм на всех каналах не рассказывать людям, кто может им звонить [из госорганов], а кто никогда не будет? <...> Нужна разъяснительная работа, пропаганда в хорошем смысле. А нашим чиновникам приходит самое банальное и простое — запретить, — отметил парламетарий.

Рассуждая на тему мошенников, Миронов провел аналогию с распространением клещей. По его словам, такими темпами для борьбы с вредителями начнут «леса вырубать, траву скашивать».

Так же не делается! — посетовал он.

Лидер СРЗП объяснил, что звонки через мессенджеры являются привычным способом коммуникации для миллионов россиян. Он также указал, что граждане массово жалуются на ограничения, введенные Роскомнадзором. По его словам, люди из-за частичной блокировки WhatsApp и Telegram теряют связь с близкими родственниками, в том числе с маленькими детьми.

Не такими методами надо действовать. Люди страдать не должны! — подчеркнул Миронов.

Ранее стало известно, что россияне после новостей о плохом соединении в Telegram и WhatsApp начали активно скачивать Google Meet для связи с родственниками за рубежом. Рейтинг сервиса поднялся до второго места среди социальных сетей. Приложение не блокируют, поэтому оно бесперебойно работает без сторонних сервисов. Google Meet позволяет бесплатно совершать аудио- и видеозвонки всем, кто имеет аккаунт Google.