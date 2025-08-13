Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 17:40

Россияне нашли замену заблокированным Telegram и WhatsApp

Россияне переходят на Google Meet после блокировки звонков в мессенджерах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне стали скачивать Google Meet для связи с родственниками за границей после новостей о перебоях в работе привычных мессенджеров Telegram или WhatsApp, передает корреспондент NEWS.ru. Платформа от Google неожиданно стала удобной альтернативой для тех, кто столкнулся с плохим соединением при совершении звонков. Рейтинг сервиса видеоконференций, разработанного компанией Google, взлетел до второй строчки среди социальных сетей.

Google Meet не подпал под блокировки и функционирует без VPN. Пользователи отмечают, что качество связи здесь ощутимо выше, чем при звонках через Telegram или WhatsApp. Google Meet позволяет бесплатно совершать аудио- и видеозвонки всем, кто имеет аккаунт Google.

Ранее политолог Сергей Марков прокомментировал ограничения звонков через WhatsApp и Telegram в России, отметив, что особенно остро их восприняли на Украине. Он пояснил, что многие украинцы пользовались этими мессенджерами для общения с родственниками и друзьями в РФ, часто в формате видеосвязи. Марков призвал власти честно объяснять причины подобных решений и переходить на отечественные сервисы, приведя в пример китайский WeChat. При этом он отметил, что в зоне СВО звонки через Telegram по-прежнему доступны.

мессенджеры
общение
звонки
Telegram
WhatsApp
Google
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский регион в пятый раз оказался атакован ВСУ
В Telegram отреагировали на блокировку звонков для российских пользователей
Диетолог предостерегла от покупки нарезанных арбузов с рынка
«Невротический улучшайзинг»: сексолог разнес интимную косметологию
На Западе узнали о поиске США места для встречи Трампа, Путина и Зеленского
В Европе могут принять неожиданное решение по антироссийским санкциям
Макрон раскрыл цель Трампа на переговорах с Путиным
Мерц признал важность встречи Путина и Трампа на Аляске
Украина готова пойти на запрещенные приемы перед переговорами на Аляске
Сиделка Краско ответила на обвинения во лжи со стороны экс-жены актера
Коц: Украина требует от России отказаться от одного козыря
Названа причина огромного разрыва цен на новостройки и вторичное жилье
«Расчленит и скормит собаке»: звезда «Дома-2» еле уцелела при изнасиловании
Звездный телеведущий прислал прощальный венок на могилу Краско
В Германии заявили о готовности Украины обсуждать вопрос территорий
В Минцифры раскрыли, когда в России заработают звонки в Telegram и WhatsApp
Автоюрист высказался о возможном запрете «иранской тонировки»
Россияне нашли замену заблокированным Telegram и WhatsApp
Сексолог объяснил, что делать партнерам с разной половой конституцией
Подозревали сатанистов: как накажут убийцу 11 девушек на Алтае?
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Общество

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Перестройка: как это было и чем закончилось
История

Перестройка: как это было и чем закончилось

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.