Россияне нашли замену заблокированным Telegram и WhatsApp

Россияне стали скачивать Google Meet для связи с родственниками за границей после новостей о перебоях в работе привычных мессенджеров Telegram или WhatsApp, передает корреспондент NEWS.ru. Платформа от Google неожиданно стала удобной альтернативой для тех, кто столкнулся с плохим соединением при совершении звонков. Рейтинг сервиса видеоконференций, разработанного компанией Google, взлетел до второй строчки среди социальных сетей.

Google Meet не подпал под блокировки и функционирует без VPN. Пользователи отмечают, что качество связи здесь ощутимо выше, чем при звонках через Telegram или WhatsApp. Google Meet позволяет бесплатно совершать аудио- и видеозвонки всем, кто имеет аккаунт Google.

Ранее политолог Сергей Марков прокомментировал ограничения звонков через WhatsApp и Telegram в России, отметив, что особенно остро их восприняли на Украине. Он пояснил, что многие украинцы пользовались этими мессенджерами для общения с родственниками и друзьями в РФ, часто в формате видеосвязи. Марков призвал власти честно объяснять причины подобных решений и переходить на отечественные сервисы, приведя в пример китайский WeChat. При этом он отметил, что в зоне СВО звонки через Telegram по-прежнему доступны.