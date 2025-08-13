Политолог раскрыл, кому стало хуже от ограничений WhatsApp и Telegram в РФ

Политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале прокомментировал ограничения звонков через WhatsApp и Telegram на территории России, сообщив о последствиях этих мер для Украины. По его словам, украинская сторона особенно остро ощутила эти ограничения, поскольку многие использовали эти мессенджеры для связи с родственниками в РФ.

На Украине грустят по поводу блокировки звонков по WhatsApp и Telegram, потому что именно так с Украины многие связывались со своими родственниками и друзьями в России. И часто по видео, — написал Марков.

В то же время политолог призвал власти честно объяснять гражданам причины таких решений, чтобы повысить уровень доверия. Марков подчеркнул необходимость перехода на российские аналоги мессенджеров, приведя в пример китайский опыт с WeChat.

Уверен, что России надо переходить с иностранных мессенджеров на российский. МАХ — это как WeChat в Китае. Абсолютно необходимы, — заявил он.

Особое внимание политолог уделил исключению для зоны СВО, где звонки через Telegram остаются доступными. По его словам, сделано «все для удобства наших бойцов».

Ранее Роскомнадзор принял решение о частичном ограничении звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp. По данным РКН, такая мера необходима для противодействия преступникам.