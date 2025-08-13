Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 17:11

Политолог раскрыл, кому стало хуже от ограничений WhatsApp и Telegram в РФ

Марков заявил о проблемах Украины из-за ограничений WhatsApp и Telegram в России

Сергей Марков Сергей Марков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале прокомментировал ограничения звонков через WhatsApp и Telegram на территории России, сообщив о последствиях этих мер для Украины. По его словам, украинская сторона особенно остро ощутила эти ограничения, поскольку многие использовали эти мессенджеры для связи с родственниками в РФ.

На Украине грустят по поводу блокировки звонков по WhatsApp и Telegram, потому что именно так с Украины многие связывались со своими родственниками и друзьями в России. И часто по видео, — написал Марков.

В то же время политолог призвал власти честно объяснять гражданам причины таких решений, чтобы повысить уровень доверия. Марков подчеркнул необходимость перехода на российские аналоги мессенджеров, приведя в пример китайский опыт с WeChat.

Уверен, что России надо переходить с иностранных мессенджеров на российский. МАХ — это как WeChat в Китае. Абсолютно необходимы, — заявил он.

Особое внимание политолог уделил исключению для зоны СВО, где звонки через Telegram остаются доступными. По его словам, сделано «все для удобства наших бойцов».

Ранее Роскомнадзор принял решение о частичном ограничении звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp. По данным РКН, такая мера необходима для противодействия преступникам.

Россия
Сергей Марков
Telegram
WhatsApp
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Telegram отреагировали на блокировку звонков для российских пользователей
Диетолог предостерегла от покупки нарезанных арбузов с рынка
«Невротический улучшайзинг»: сексолог разнес интимную косметологию
На Западе узнали о поиске США места для встречи Трампа, Путина и Зеленского
В Европе могут принять неожиданное решение по антироссийским санкциям
Макрон раскрыл цель Трампа на переговорах с Путиным
Мерц признал важность встречи Путина и Трампа на Аляске
Украина готова пойти на запрещенные приемы перед переговорами на Аляске
Сиделка Краско ответила на обвинения во лжи со стороны экс-жены актера
Коц: Украина требует от России отказаться от одного козыря
Названа причина огромного разрыва цен на новостройки и вторичное жилье
«Расчленит и скормит собаке»: звезда «Дома-2» еле уцелела при изнасиловании
Звездный телеведущий прислал прощальный венок на могилу Краско
В Германии заявили о готовности Украины обсуждать вопрос территорий
В Минцифры раскрыли, когда в России заработают звонки в Telegram и WhatsApp
Автоюрист высказался о возможном запрете «иранской тонировки»
Россияне нашли замену заблокированным Telegram и WhatsApp
Сексолог объяснил, что делать партнерам с разной половой конституцией
Подозревали сатанистов: как накажут убийцу 11 девушек на Алтае?
В Госдуме раскрыли, кто поедет с Путиным на Аляску
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Общество

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Перестройка: как это было и чем закончилось
История

Перестройка: как это было и чем закончилось

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.