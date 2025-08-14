В Госдуме объяснили блокировку звонков в WhatsApp и Telegram Депутат Кирьянов: голосовая связь в мессенджерах несет двойную угрозу россиянам

Голосовая связь в мессенджерах несет двойную угрозу населению России, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. В частности, это финансовое благополучие граждан из-за экспоненциального роста мошенничеств, в результате которых люди теряют сотни миллиардов рублей ежегодно.

Кроме того, безопасность страны, так как через такие звонки, находящиеся под зарубежной юрисдикцией, россиян, особенно молодежь, могут вовлекать в террористическую и экстремистскую деятельность, пояснил Кирьянов. Он также предсказал, что у Telegram и WhatsApp в будущем исчезнут преимущества на российском рынке.

Голосовая связь представляет собой непосредственную угрозу для финансового благополучия российских граждан <…>. Мы видим, что сотни миллиардов в год — это то, что люди теряют от мошенничества. И, конечно, вот этот вид связи, он абсолютно вреден для российских пользователей мессенджеров, — сказал Кирьянов.

Ранее Роскомнадзор принял решение о частичном ограничении звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp. По данным РКН, такая мера необходима для противодействия преступникам.