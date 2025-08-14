Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 августа 2025 в 05:33

В Госдуме объяснили блокировку звонков в WhatsApp и Telegram

Депутат Кирьянов: голосовая связь в мессенджерах несет двойную угрозу россиянам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Голосовая связь в мессенджерах несет двойную угрозу населению России, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. В частности, это финансовое благополучие граждан из-за экспоненциального роста мошенничеств, в результате которых люди теряют сотни миллиардов рублей ежегодно.

Кроме того, безопасность страны, так как через такие звонки, находящиеся под зарубежной юрисдикцией, россиян, особенно молодежь, могут вовлекать в террористическую и экстремистскую деятельность, пояснил Кирьянов. Он также предсказал, что у Telegram и WhatsApp в будущем исчезнут преимущества на российском рынке.

Голосовая связь представляет собой непосредственную угрозу для финансового благополучия российских граждан <…>. Мы видим, что сотни миллиардов в год — это то, что люди теряют от мошенничества. И, конечно, вот этот вид связи, он абсолютно вреден для российских пользователей мессенджеров, — сказал Кирьянов.

Ранее Роскомнадзор принял решение о частичном ограничении звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp. По данным РКН, такая мера необходима для противодействия преступникам.

мессенджеры
Госдума
блокировки
безопасность
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Популярный американский рэпер попал в автомобильную аварию
В Ростовской области отбили атаку дронов ВСУ
Юрист ответил, когда за монтаж спутниковой антенны на крыше грозит штраф
Россиянам назвали способ сэкономить на краске при ремонте
Назван важный нюанс правильного использования гидрофильного масла
Американец погиб от плотоядной бактерии после царапины
Самый простой рецепт пирога с яблоками: готовим «Три стакана»!
«Их не вернуть»: в Колумбии заявили, что тела наемников невозможно опознать
Сколько стоит доехать из Москвы до Карелии по трассам М-11 «Нева» и А-121
Юрист рассказал, в каком случае отец может не получить статус многодетного
Россиянам могут начать выплачивать 13-ю пенсию ежегодно
На Камчатке «успокоился» один из самых опасных вулканов
В Госдуме объяснили блокировку звонков в WhatsApp и Telegram
Россиянам рассказали, можно ли привлечь к ответственности за порчу клумб
Трамп назвал столицу США одним из самых преступных городов
Юрист рассказал, можно ли обменять надорванные купюры на новые
Боец ВСУ рассказал, кто посоветовал ему сдаться в плен
Великобритания разработала новый план спасения Украины вместо контингента
Юрист рассказал, что грозит за не оплаченный в кафе счет
Известный российский певец прибыл на территорию КНДР
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

Татарская хрустящая лепешка: простая и быстрая катлама на сковороде
Общество

Татарская хрустящая лепешка: простая и быстрая катлама на сковороде

WhatsApp заблокировали в России? Сбои, что с видеозвонками 12 августа
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокировали в России? Сбои, что с видеозвонками 12 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.