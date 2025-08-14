Блокировка звонков в WhatsApp и Telegram. Это навсегда, что будет дальше?

В России ограничили звонки в Telegram и WhatsApp. Роскомнадзор отметил, что такая мера необходима для противодействия преступникам. Как отреагировало руководство мессенджеров, поднимут ли цены на сотовую связь, чем заменить иностранные сервисы и как теперь звонить родственникам и близким за границу и не переплачивать — в материале NEWS.ru.

Зачем заблокировали звонки в Telegram и WhatsApp

В Роскомнадзоре заявили со ссылкой на правоохранительные органы, что WhatsApp и Telegram — это основные голосовые сервисы, которыми пользуются мошенники, вымогатели, террористы и агенты иностранных спецслужб. Также в ведомстве посетовали, что указанные мессенджеры никак не реагировали на требования российских властей.

Тем не менее блокировка звонков в WhatsApp и Telegram может носить временный характер, сообщила пресс-службы Минцифры России. Там отметили, что доступ к этой услуге будет восстановлен, когда компании — владельцы мессенджеров выполнят требования российского законодательства.

Как отреагировали на блокировку в Telegram и WhatsApp

Представители мессенджера WhatsApp после ограничения звонков сообщили, что намерены сделать все возможное для сохранения доступа к общению, защищенному сквозным шифрованием, по всему миру. В России сервисом пользуются около 100 миллионов человек. Компания отметила, что российские власти якобы препятствуют его нормальной работе.

В Telegram в ответ на ограничение звонков заявили NEWS.ru, что компания активно борется с использованием платформы в целях совершения преступлений, в том числе мошенниками.

«Модераторы, использующие специальные инструменты искусственного интеллекта и машинного обучения, проактивно отслеживают общедоступные разделы платформы и принимают жалобы, чтобы ежедневно удалять миллионы вредоносных сообщений», — пояснили в пресс-службе компании.

Представители мессенджера также уточнили, что Telegram стал первой платформой, где пользователь может сам выбрать, от кого принимать звонки. Так, отметили в пресс-службе, можно самостоятельно ограничить круг лиц или полностью отключить данную функцию.

Что думают о блокировке звонков в мессенджерах в Госдуме и Совфеде

Голосовая связь в мессенджерах несет двойную угрозу населению России, заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. Во-первых, это влияет на финансовое благополучие граждан, а во-вторых, на безопасность страны в целом.

«Голосовая связь представляет собой непосредственную угрозу для финансового благополучия российских граждан. <…> Мы видим, что сотни миллиардов в год — это то, что люди теряют от мошенничества. И, конечно, этот вид связи абсолютно вреден для российских пользователей мессенджеров», — сказал Кирьянов.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Олег Матвейчев также поддержал блокировку звонков в мессенджерах. В беседе с NEWS.ru он заявил, что скоро WhatsApp начнет «отмирать» в России.

«Они сами в этом виноваты, заняли вражескую позицию по отношению к России. По сути, WhatsApp — это нелегальный мигрант на территории нашей страны, который пришел сюда, не уважает наши законы, традиции и творит тут беспредел, — сказал Матвейчев.

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин заявил, что вернуть доступность голосовой связи для абонентов в России Telegram и WhatsApp смогут после выстраивания взаимодействия с Роскомнадзором.

«Похоже, что единственный вариант, при котором голосовые вызовы в Telegram и WhatsApp снова будут доступны, — это их приземление в России: открытие юрлиц, выстраивание взаимодействия с регулятором и правоохранителями, беспрекословное соблюдение всех прочих российских законов», — написал Горелкин в своем Telegram-канале.

Он считает, что «если у Telegram есть возможность это сделать, то кейс WhatsApp серьезно осложняется экстремистским статусом его материнской компании».

Сенатор Айрат Гибатдинов в разговоре с NEWS.ru подчеркнул, что запрет звонков в иностранных мессенджерах не решит имеющиеся проблемы, а лишь создаст новые. Он считает, что такие меры — не выход.

«Многие россияне только так могут связаться со своими родственниками, которые живут в других странах. Если есть недовольство по поводу популярных мессенджеров, нужно не блокировать, а развивать альтернативы, создавать условия для свободы и технологического суверенитета», — сказал Гибатдинов.

Он также добавил, что люди сами будут переходить на новые решения в случае, когда у них есть удобный и надежный выбор. Сенатор считает, что главное — не ограничивать россиян.

Чем заменить WhatsApp и Telegram

На фоне блокировки звонков в мессенджерах россияне стали скачивать Google Meet для связи с родственниками за границей. Сервис видеоконференций неожиданно стал удобной альтернативой для тех, кто столкнулся с плохим соединением при совершении звонков. Его рейтинг взлетел до второй строчки среди социальных сетей.

Google Meet не подпал под блокировки и функционирует без VPN. Пользователи отмечают, что качество связи здесь ощутимо выше, чем при звонках через Telegram или WhatsApp.

Другой альтернативой могут стать сервисы VK Messenger, TrueConf, «Телемост» Яндекса и новый мессенджер MAX, рассказал NEWS.ru эксперт в области информационной безопасности Сергей Белов. Для рабочих созвонов, по его словам, подойдут «Контур.Толк», TrueConf, «Телемост».

«Для личных разговоров самый устойчивый путь — обычные голосовые вызовы через сотовую сеть или VoWiFi/VoLTE (голосовые звонки через Wi-Fi или мобильный интернет. — NEWS.ru) у оператора сотовой связи. Они не зависят от ограничений и нюансов функционирования отдельных приложений. Самым надежным способом для звонков за границу также остается классическая телефония либо SIP-аккаунт у проверенного провайдера в нужной стране. Звонки через мессенджер с VPN/прокси технически у многих продолжают работать, но рассчитывать на стабильность нельзя», — сказал Белов.

Как изменятся тарифы сотовой связи

После блокировки звонков в мессенджерах россияне станут чаще использовать сотовую связь, однако операторы вряд ли изменят тарифы, считает Сергей Белов. По его мнению, сценарий «резко насыпать больше минут» маловероятен.

«В массовых пакетах минут и так много, а драйвер ARPU (средняя выручка с клиента. — NEWS.ru) у операторов — мобильный интернет и сервисные пакеты, не голосовые вызовы. Гораздо вероятнее точечный маркетинг под повестку „цифрового суверенитета“: нулевой трафик на MAX или VK, включение VoWiFi, промоопции вроде безлимита на отечественные сервисы. Прецеденты уже есть — Tele2 объявлял о безлимитном трафике на MAX в нескольких тарифах», — предположил Белов.

По его словам, в ближайшем будущем стоит ждать индексации цен на связь из-за увеличенных издержек.

